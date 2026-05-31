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Aktien Schweiz bleiben im Abwärtstrend

03.06.26 17:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DocMorris AG (ex Zur Rose)
7,55 CHF 0,38 CHF 5,23%
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Nestlé SA (Nestle)
77,34 CHF -0,42 CHF -0,54%
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Partners Group AG
687,60 CHF -133,20 CHF -16,23%
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Richemont
164,85 CHF -2,55 CHF -1,52%
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Sulzer AG (N)
155,70 CHF 7,60 CHF 5,13%
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Swatch (I)
213,00 CHF -6,20 CHF -2,83%
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DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Mittwoch die Talfahrt vom Wochenbeginn wieder aufgenommen. Neuerliche militärische Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran drückten auf die Stimmung und dämpften die Hoffnung auf ein Ende des Krieges. Die zwischen beiden Ländern vereinbarte Waffenruhe zeigte sich als brüchig. Der SMI verlor 0,7 Prozent auf 13.218 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und sechs -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 21,22 (zuvor: 22,49) Millionen Aktien.

Nestle übernimmt den deutschen Anbieter von Trinkmahlzeiten yfood Labs vollständig. Vor gut drei Jahren hatte der Nahrungsmittelkonzern knapp die Hälfte an dem Unternehmen erworben hat. Laut gut informierten Kreisen wurde yfood in der Transaktion mit 450 Millionen Euro bewertet. Der Nestle-Kurs gab 0,5 Prozent ab. Die beiden Uhrentitel Richemont (-1,5%) und Swatch (-2,8%) gaben einen Teil ihrer Vortagesgewinne wieder ab. Die Uhrenexporte wurden zur Wochenmitte nicht mehr ganz so positiv interpretiert.

Gesucht waren Docmorris mit einem Aufschlag von 5,3 Prozent. Kurstreiber für die Titel der Online-Apotheke war nach Händlerangaben das neue Fixum für verschreibungspflichtige Medikamente in Deutschland. Es soll ab Juli auf 9 Euro und ab Januar auf 9,50 Euro steigen. Hier habe es lange Unsicherheiten gegeben, so ein Händler. Geberit legten um Prozent zu, der Sanitärspezialist legte nach frühzeitigem Ende des bisherigen Aktienrückkaufprogramms ein neues auf.

Die Aktie von Partners Group ist auf ein Sechsjahrestief gefallen, nachdem der Vermögensverwalter Rückzahlungen aus einem seiner Fonds gedeckelt hatte, um den Kapitalabzug zu bremsen. Die Aktie brach um 16,2 Prozent ein. Nach einer positiven Analysteneinschätzung durch Jefferies kletterten Sulzer um 5,1 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2026 11:41 ET (15:41 GMT)

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22.05.2026Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.05.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
27.04.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
24.04.2026Nestlé HoldDeutsche Bank AG
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24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

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