Aktien Schweiz bleiben im Aufwind

ZÜRICH (Dow Jones)--Die jüngste Aufwärtsphase am schweizerischen Aktienmarkt hat sich am Montag fortgesetzt. Die Stimmung wurde angesichts der aus dem Markt gewichenen Rezessionsangst und der Aussicht auf den baldigen Beginn des Zinssenkunszyklus in den USA als gut beschrieben. Mit Veröffentlichung des US-Notenbanksitzungsprotokolls am Mittwoch und dem am Donnerstag beginnenden Notenbank-Symposiums in Jackson Hole dürften die Zinsspekulationen neue Nahrung erhalten, hofften Händler. Eigentlich kreise die Zinsfantasie nur um die Frage, ob die Fed im September um 25 oder um 50 Basispunkte senken werde, hieß es.

Der SMI zog um 0,7 Prozent auf 12.275 Punkte an. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und ein -verlierer (UBS -0,5%). Umgesetzt wurden 13,21 (zuvor: 13,99) Millionen Aktien. Holcim kletterten um 1,9 Prozent nach einer Hochstufung auf "Kaufen" durch die Deutsche Bank. Der Baustoffhersteller verfüge über eine konkurrenzlose Position auf dem nordamerikanischen Zementmarkt, urteilten die Analysten. Novartis legten um 0,7 Prozent zu. Vontobel sah den Pharmakonzern auf einem guten Weg, seine kurz- und mittelfristigen Ziele zu erreichen. Im Vorfeld von eidgenössischen Exportdaten am Dienstag zeigten sich Richemont und Swatch 2,2 bzw. 0,5 Prozent fester.

Unter den Nebenwerten stiegen Gurit um 3,3 Prozent. Nach eher schwachen Geschäftszahlen sorgte der bestätigte Margenausblick für Beruhigung. Nebag (-0,7%) schloss das Halbjahr mit einem Verlust ab. Metall Zug (1,2%) hat nur wegen eines Gemeinschaftsunternehmens operativ mehr verdient. Vontobel entzog Emmi (-0,1%) die bisherige Kaufempfehlung. Nach einer Hochstufung auf "Kaufen" kletterten Aryzta um 4,5 Prozent.

