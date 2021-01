Aktien Schweiz drehen nach Spung über die 11.000er Marke ins Minus

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Donnerstag frühe Aufschläge nicht gehalten und nach einem Sprung über die Marke von 11.000 Punkten den Rückwärtsgang eingelegt. Angesichts der hohen Bewertungen fehle es an Impulsen, um weitere Kursanstiege zu rechtfertigen. Da viel Positives bereits eingepreist sei, steige die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen, wenn das Allzeithoch in der Schweiz von 11.270 Zählern in Reichweite gerate, hieß es im Handel. Zudem müsse der neue US-Präsident Joe Biden nun beweisen, dass die hohen Erwartungen an ihn gerechtfertigt seien, so Händler.

Die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) hatte kaum Akzente an den Märkten gesetzt. Diese hatte wie erwartet die Leitzinsen bestätigt und wird alle zuletzt verkündeten Maßnahmen fortsetzen. Der Franken legte zum Euro leicht zu. Für Verunsicherung sorgte der am Abend anberaumte EU-Gipfel. Coronabedingt könnten auch Grenzschließungen wieder ein Thema werden. Anleger befürchteten daher neue konjunkturelle Einbußen.

Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 10.913 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 33,71 (zuvor: 35,8) Millionen Aktien.

Mit an der Spitze des SMI-Tableaus standen Givaudan mit plus 1,5 Prozent. Die Titel des Aromenherstellers wurden von den Analysten von Bryan Garnier gestützt. Die Experten hatten die Beobachtung des Papiers mit "Kaufen" begonnen. Trotz positiver Schlagzeilen zu einem Medikament in den USA standen Roche mit einem Abschlag von 1 Prozent am Tabellenende.

Unter den Nebenwerten spielte indes die Musik: Die Online-Apotheke Zur Rose hat dank einer weiterhin starken Entwicklung besonders in ihrem Deutschland-Geschäft ihr Wachstumsziel für 2020 übertroffen. Bei Vorlage der Umsatzzahlen bekräftigte die Gesellschaft, dass vor Aufwendungen für zusätzliche Wachstumsprojekte ein ausgeglichenes bereinigten EBITDA erreicht werden soll. Zudem wurde der Mittelfrist-Ausblick bestätigt. Analysten wie jene von Baader Helvea äußerten sich positiv. Für die Aktie ging es um 8,9 Prozent nach oben.

Addex haussierten um 30 Prozent. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte dem Antrag für eine Studie mit einem wichtigen Wirkstoffkandidaten des Kooperationspartners Janssen stattgegeben. Relief Therapeutics legten um 8,2 Prozent zu. Das Unternehmen hatte eine Aktienzeichnungsfazilität mit dem Hauptaktionär GEM abgeschlossen. Nach Vorlage von Geschäftszahlen verloren Belimo Holding 4,9 Prozent.

