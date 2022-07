Aktien Schweiz erholt - Franken zum Euro immer fester

ZÜRICH (Dow Jones)--Deutlich erholt hat sich am Mittwoch die Börse in Zürich präsentiert. Rückenwind kam von der Wall Street. Dort hatten sich die Indizes am Vortag nach einem sehr schwachen Start kontinuierlich nach oben entwickelt und noch teils deutlich im Plus geschlossen. Mehr als eine technische Gegenbewegung in dem von Rezessionsängsten geprägten Umfeld wollten Beobachter der europaweit aufgehellten Stimmung zur Wochenmitte aber nicht beimessen.

Der SMI gewann 1,3 Prozent auf 10.841 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und 3 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 35,25 (Dienstag: 39,49) Millionen Aktien.

Nachdem der Euro erst vor wenigen Tagen unter die Parität zum Franken gefallen ist, entfernt er sich davon immer weiter nach unten und kostete zuletzt nur noch 0,9877 Franken. Für die Exporte Schweizer Unternehmen ist das zwar ungünstig, mit Blick auf die auch in der Schweiz zu hohe Inflation könnte der feste Franken aber für Entlastung sorgen. In der Folge könnte dann auch die Schweizer Nationalbank mit Zinserhöhungen behutsamer vorgehen.

Einziger SMI-Verlierer neben der als defensiv geltenden Swisscom-Aktie (-1,0%) und Swiss Re (-0,3%) waren Holcim, die aber nur minimal nachgaben. Der Baustoffkonzern hatte einen Zukauf gemeldet. Holcim übernimmt in Belgien Cantillana, ein auf Fassaden und Dämmstoffe spezialisiertes Unternehmen. Ein Preis wurde nicht genannt.

Bankaktien hinkten etwas hinterher, UBS gewannen 0,3 Prozent und Credit Suisse lagen minimal höher. Jefferies hat die Kursziele für beide Aktien gesenkt mit Blick auf die anstehenden Zweitquartalszahlen. Außerdem senkte auch RBC die Kursziele von einigen Bankwerten, darunter ebenfalls jene der UBS und der Credit Suisse. Die Gebühren im Investmentbanking seien im abgelaufenen Quartal schwach ausgefallen quer durch alle Produkte und Länder und das schwächere Kapitalmarktumfeld dürfte das Ergebnis Vermögensmanagement beeinträchtigt haben, hieß es dort.

Tagessieger im SMI waren nachrichtenlos Partners Group (+3,8%) gefolgt von Lonza (+3,5%).

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2022 11:51 ET (15:51 GMT)