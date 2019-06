Aktien Schweiz erklimmen Allzeithoch - Bankenwerte kräftig erholt

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in der Schweiz ist am Dienstag auf den höchsten Stand seiner Geschichte gestiegen. Der SMI kletterte im Tagesverlauf bis auf 9.871 Punkte und übertraf damit das bisherige Allzeithoch vom 3. Mai um rund 85 Zähler. Auch an den anderen Börsen ging es weltweit nach oben, getrieben von mehreren Faktoren. So hoffen die Anleger auf baldige Zinssenkungen in den USA, nachdem die Arbeitsmarktdaten am Freitag enttäuschten und die Inflation weiter niedrig bleibt. Außerdem will China konjunkturstützende Maßnahmen einleiten.

Zudem haben die USA ihre Strafzölle auf mexikanische Importe ausgesetzt. Und auch im Handelsstreit zwischen den USA und China keimt leichte Hoffnung, da sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping auf dem G20-Gipfel Ende Juni treffen wollen. Daneben gab es auch spezielle Gründe für die Stärke schweizerischer Aktien, denn der Franken zeigte sich zu Euro und Dollar etwas leichter, was der eidgenössischen Exportindustrie zugute kommt.

Der SMI gewann 0,9 Prozent auf 9.836 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und 2 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 51,06 (zuvor: 43,72) Millionen Aktien.

Zu den stärksten Werten gehörten Bankenaktien, die in diesem Jahr deutlich hinter dem Markt zurückgeblieben sind. UBS kletterten um 1,9 Prozent und Credit Suisse um 2,7 Prozent. Lafargeholcim verteuerten sich um 1,6 Prozent, nachdem die UBS den Wert nun nicht mehr zum Verkauf empfiehlt. Für die Roche-Aktie ging es um 1,4 Prozent nach oben, nachdem die US-Arzneitmittelbehörde sich positiv zu einigen Präparaten geäußert hat.

Swatch und Richemont profitierten von der Hoffnung auf eine Stimulierung der chinesischen Wirtschaft und rückten um 0,9 bzw 1,6 Prozent vor. Die Lonza-Aktie gehörte erneut zu den Lieblingen der Anleger und stieg um weitere 2,3 Prozent. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Kursplus in dem Wert auf rund 30 Prozent.

