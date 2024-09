Aktien Schweiz erneut freundlich - Partners Group weiter gesucht

Von Steffen Gosenheimer

ZÜRICH (Dow Jones)--An der Schweizer Börse ist es auch am Freitag moderat nach oben gegangen mit den Kursen. Zur anhaltend guten Stimmung trug bei, dass in den USA die Spekulation wieder auflebte, dass dort in der kommenden Woche doch eine große Zinssenkung und keine kleine anstehen könnte. Das Wall Street Journal hatte berichtet, dass es in Kreisen der US-Notenbanker derartige Überlegungen gebe, weil man dort die Inflation unter Kontrolle sehe, sich aber Sorgen um die Beschäftigung mache.

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 12.037 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 16,03 (Donnerstag: 18,31) Millionen Aktien.

Weit vorne fanden sich erneut Partners Group (+1,8%). Treiber war weiter die Nachricht einer strategischen Partnerschaft mit dem Beteiligungskapitalunternehmen Blackrock in der Vermögensverwaltung. Dies hatte die Aktie am Vortag bereits um über 5 Prozent nach oben getrieben. Blackrock dürfte Partners Group den Zugang zu neuen Märkten eröffnen, erwarten Analysten als Folge des Deals. Tagessieger waren Lonza (+2,2%) und Holcim (+1,9%).

Am Ende rangierten Kühne + Nagel (-2,2%). Hier dürfte auf die Stimmung gedrückt haben, dass sich der dänische Wettbewerber DSV mit dem Zukauf des deutschen Logistikkonzerns Schenker verstärkt hat.

Roche erholten sich um 1,0 Prozent von dem deutlichen Minus am Vortag nach enttäuschend ausgefallenen Studiendaten. Hier sorgte zum einen eine Hochstufung auf "Buy" von "Neutral" durch die Bank of America für Käufe, zum anderen die Zulassung für ein injizierbares Medikament für die Krebs-Immuntherapie durch die US-Arzneimittelaufsicht FDA. Dass die Deutsche Bank die Roche-Aktie auf "Sell" von "Hold" abstufte, kam dagegen nicht an.

