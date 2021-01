Aktien Schweiz erneut freundlich - Richemont Tagessieger

ZÜRICH (Dow Jones)--Die freundliche Stimmung am Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag angehalten. Weiter dominierten Hoffnungen auf Konjunkturstimuli in den USA und dass die Pandemie mit Hilfe der mittlerweile zugelassenen Impfstoffe unter Kontrolle gebracht werden kann.

Der SMI gewann nach einem kleinen Schwächeanfall im späten Handel immer noch 0,3 Prozent auf 10.779 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und 6 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 65,94 (65,82) Millionen Aktien.

Tagessieger im SMI waren Richemont mit einem Plus von 3,8 Prozent. Für Swatch ging es um 2,8 Prozent ebenfalls kräftig nach oben. Marktteilnehmer verwiesen auf die neuesten Umsatzzahlen der von LVMH übernommenen US-Schmuckkette Tiffany und sprachen von guten Vorlagen für die Hersteller von Luxusgütern allgemein.

Lafargeholcim wartete mit dem sich zuletzt schon abzeichnenden Kauf des US-Herstellers von Dachsystemen Firestone Building Products auf. Die Transaktion hat einen Wert von 3,4 Milliarden Dollar und soll mit Barmitteln und Fremdkapital finanziert werden. Der Zukauf soll sich bereits ab dem ersten Jahr positiv auf den Gewinn auswirken. Lafargeholcim legten um 2,4 Prozent zu.

Erneut etwas gebremst wurde der Schweizer Leitindex von den wenig zyklischen Schwergewichten Nestle, Novartis und vor allem Roche, für die es nachrichtenlos um 1,8 Prozent abwärts ging, womit sie die schwächste SMI-Aktie waren. Novartis gaben um 0,6 Prozent nach auf 82,29 Franken, obwohl Bryan Garnier das Kursziel auf 118 von 115 Franken angehoben hatte.

Mit einem Zugewinn von 1,0 Prozent auf 251,40 Franken reagierten Sika auf ein höheres Kursziel der Analysten der Citigroup von 290 nach 250 Franken. Den Analysten gefällt das strukturelle Wachstumspotenzial. Das Spezialitätenchemieunternehmen gewinne Marktanteile in China und dürfte von strikteren Umweltrichtlinien in den entwickelten Märkten profitieren.

