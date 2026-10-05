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Aktien Schweiz erneut mit leichtem Plus

Werte in diesem Artikel
Aktien
Givaudan AG
3,643.00 EUR 30.00 EUR 0.83 %
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Nestlé SA (Nestle)
79.90 EUR -0.08 EUR -0.10 %
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Novartis AG
124.60 EUR 0.02 EUR 0.02 %
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Richemont
186.70 EUR 1.75 EUR 0.95 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
371.10 EUR -0.30 EUR -0.08 %
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Tecan (N)
247.60 EUR 1.00 EUR 0.41 %
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UBS
42.82 EUR 0.53 EUR 1.25 %
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DOW JONES--Erneut mit leichten Aufschlägen hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Montag gezeigt. Damit knüpfte der Markt an die Entwicklung zum Wochenschluss an. Sorgen um die finanzielle Stabilität in Frankreich setzte vor allem dem Euro zu, wobei der Franken aber nicht mehr profitierte. Die Ankündigung vorgezogener Wahlen in Spanien stieß an der Börse auf ein positives Echo. Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 13.704 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 20,21 (zuvor: 20,92) Millionen Aktien.

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Klare Brachentrends waren kaum auszumachen. Europaweit liefen Finanzwerte besser als der breite Markt, UBS legten in der Schweiz um 1,3 Prozent zu - Partners Group um 0,7 Prozent. Handelbare Unternehmensschlagzeilen gab es kaum. Unter den defensiven Pharmaschwergewichten legten Novartis um 0,1 Prozent zu - Roche um 0,9 Prozent. Die ebenfalls schwer gewichteten Nestle (-0,4%) hinkten dem Markt hinterher. Beflügelt durch einen positiven Analystenkommentar durch Barclays zogen Givaudan um 0,6 Prozent an.

Laut UBS haben sich die Erwartungen an eine Erholung im Luxussektor in diesem Jahr als verfrüht erwiesen. Der Krieg im Iran, langsamere Selbsthilfemaßnahmen der Branche und eine schwache Nachfrage im Sommer hätten die Erholung weiter verzögert. Während die Verlangsamung eher zyklischer als struktureller Natur zu sein scheine, stünden Verbraucher weltweit angesichts der anhaltenden geopolitischen Unsicherheit weiterhin unter Druck, so die Analysten der Bank. Die UBS bevorzugt unter anderem Richemont im Sektor, der Kurs zog um 1 Prozent an. In der dritten Reihe hatte sich Berenberg optimistisch zu Tecan (+5,4%) geäußert.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/mpt

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2026 11:46 ET (15:46 GMT)

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Datum Rating Analyst
14:31 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Nestlé Neutral UBS AG
29.09.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
29.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.

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