Aktien Schweiz etwas fester - ABB mit KI-Fantasie gesucht
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Etwas fester hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Montag beendet. Der ungewisse Ausgang der Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran habe die Anleger vorsichtig agieren lassen, wenngleich der Iran von Fortschritten berichtet habe, kommentierten Marktteilnehmer. Ansonsten war die Nachrichtenlage dünn.
Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 13.849 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten hielten sich Kursverlierer und -gewinner mit je zehn die Waage. Umgesetzt wurden 19,89 (zuvor: 71,23) Millionen Aktien.
Den Platz des Tagessiegers im SMI teilten sich das Pharmaschwergewicht Novartis und ABB mit einem Plus von je 1,7 Prozent. ABB ist Nutznießer der hohen Nachfrage nach KI-Datenzentren, für die der Konzern wichtige Infrastruktur liefert. Zu Novartis gab es keine spezifischen Nachrichten. Die beiden übrigen Schwergewichte Nestle (+0,3%) und Roche (-0,4%) zeigten keine einheitliche Tendenz.
Gesucht waren ferner Finanzwerte. Sie dürften von den gestiegenen Marktzinsen profitiert haben. Der Kurs der UBS stieg um 0,9 Prozent. Die Versicherer Swiss Life, Swiss Re und Zurich verbuchten Kursgewinne von bis zu 1,4 Prozent.
Im Bausektor wurden Holcim (-0,6%) und Geberit (-0,4%) verkauft. Der Sektor gehörte europaweit zu den schwächsten. Sika schlossen kaum verändert, Amrize legten um 0,7 Prozent zu.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/ros
(END) Dow Jones Newswires
June 22, 2026 11:50 ET (15:50 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent