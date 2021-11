Aktien Schweiz etwas fester - Alcon nach Quartalsausweis schwächer

ZÜRICH (Dow Jones)--Die Tendenz täglich kleiner Zugewinne seit Beginn der Woche hat sich am Mittwoch am Schweizer Aktienmarkt fortgesetzt. Im Späthandel zog der Leitindex SMI dabei nochmals in die Nähe seines Tageshochs an, wozu die wiederstandsfähige Tendenz der Wall Street beigetragen haben dürfte. Dort hatten die Indizes nur anfangs deutlicher negativ auf eine unerwartet hoch ausgefallene Inflation im Oktober reagiert.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 12.401 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und 6 -verlierer gegenüber, unverändert schlossen Swiss Life. Umgesetzt wurden 31,83 (Dienstag: 28,87) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten im SMI standen Alcon nach dem Quartalsbericht im Fokus. Der Augenheilkunde-Konzern erzielte nach einem Vorjahresverlust von 147 Millionen Dollar einen kleinen Gewinn von 2 Millionen, steigerte aber den Umsatz deutlich um 15 Prozent auf 2,08 Milliarden Dollar. Die Aktie war mit einem Minus von 1,1 Prozent der drittgrößte Verlierer. Noch schwächer lagen ohne neue Nachrichten Richemont (-1,4%) und Partners Group (-1,7%).

Größter Gewinner waren Novartis mit einem Plus von allerdings lediglich 0,9 Prozent auf 76,60 Franken. Jefferies hatte das Kursziel zwar gesenkt, mit 95 Franken liegt es aber immer noch deutlich über dem aktuellen Kurs. Die Analysten empfehlen die Aktie zudem weiter zum Kauf. Bei der Umsatzentwicklung dürfte sich nach dem dritten Quartal zwar wenig ändern, doch dürfte der Gewinn 2022 aufgrund des Verkaufs der Roche-Aktien um 9 Prozent sinken. Roche schlossen 0,8 Prozent höher.

