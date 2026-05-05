DAX24.627 -0,2%Est506.232 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7000 +0,9%Nas25.640 +1,4%Bitcoin52.107 -0,4%Euro1,1424 +0,4%Öl73,28 +0,3%Gold4.022 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Bayer BAY001 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel etwas tiefer -- NBCUniversal plant IPO -- Comcast, Strategy, ServiceNow, SAP, SK hynix, Samsung, Honeywell, TSMC, Tesla, Siemens Energy, DroneShield, SpaceX im Fokus
Top News
Mehrere Verlusttage in Folge für die Siemens Energy-Aktie: Warum der Titel derzeit korrigiert Mehrere Verlusttage in Folge für die Siemens Energy-Aktie: Warum der Titel derzeit korrigiert
Speicherkrise eskaliert wegen KI-Boom: Lenovo rechnet bis 2030 mit hohen Preisen - Aktie bricht ein Speicherkrise eskaliert wegen KI-Boom: Lenovo rechnet bis 2030 mit hohen Preisen - Aktie bricht ein
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Schweiz etwas fester - Bauwerte unter Druck

29.06.26 17:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
85,44 CHF 0,92 CHF 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amrize
42,76 CHF -1,98 CHF -4,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
72,22 CHF -2,86 CHF -3,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Implenia AG
71,40 CHF 0,50 CHF 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
84,30 CHF 1,01 CHF 1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richemont
189,90 CHF 3,10 CHF 1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
163,40 CHF -4,20 CHF -2,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Wie auch an den anderen Aktienmärkten in Europa ist der Handel an der Schweizer Börse am Montag in ruhigen Bahnen verlaufen - bei einer in Zürich leicht positiven Grundtendenz. Marktbeobachter sprachen von fehlenden frischen Impulsen, während zugleich die Lage im Nahen Osten genau verfolgt werde. Dort war es zuletzt zum wiederholten Mal zu Gefechten rund um die Straße von Hormus gekommen, ungeachtet des von beiden Seiten unterzeichneten Rahmenabkommens zur Herbeiführung eines Friedensabkommens. Zum Wochenauftakt hieß es aber nun, die USA und der Iran hätten eine Einstellung der jüngsten Gefechte vereinbart und wollten die Friedensgespräche wieder aufnehmen. Das hielt letztlich die Ölpreise im Zaum, so dass auch an den Aktienmärkten die Reaktion gelassen blieb.

Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 14.224 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursgewinner und 9 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 19,9 (Freitag: 28,32) Millionen Aktien.

Auffallend war die Schwäche von Aktien mit Bezug zum Bausektor, die aber europaweit zu beobachten war. Im SMI ging es für Amrize um 4,4 und für Holcim um 3,8 Prozent abwärts. Sika sackten um 2,5 Prozent ab. Möglicherweise hätten negative Kommentare von Analysten zu Heidelberg Materials die Stimmung im Sektor belastet, hieß es. Der Heidelberg-Kurs brach um rund 9 Prozent ein.

An der Spitze der Gewinner standen Richemont mit einem Plus von 1,7 Prozent, gefolgt von Nestle, die um 1,2 Prozent zulegten. ABB gewannen 1,1 Prozent. Der Industriekonzern dürfte ein weiteres starkes zweites Quartal vorlegen, wobei die Leistung die bereits hohen Erwartungen wahrscheinlich übertreffen werde, meldeten sich die Analysten von Barclays zu Wort. Der Haupttreiber bleibe die robuste Nachfrage in der Elektrifizierung. Rechenzentren würden weiterhin als herausragender Wachstumsmotor gesehen.

In der zweiten Reihe gewannen Sandoz 1,8 Prozent. Treiber war, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA die von Sandoz eingereichten Zulassungsanträge für die Generika-Versionen zu Eli Lillys Zepbound und Mounjaro zur Prüfung angenommen hat, den beliebten Injektionen gegen Fettleibigkeit und Diabetes.

Implenia kamen um 0,7 Prozent voran, nachdem das Unternehmen einen Auftrag des schwedischen Amtes für Verkehrsverwaltung erhalten hatte. Das Volumen beläuft sich auf über 250 Millionen Franken.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2026 11:49 ET (15:49 GMT)

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
13:51Nestlé NeutralUBS AG
12:21Nestlé Market-PerformBernstein Research
08:01Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
24.06.2026Nestlé Market-PerformBernstein Research
10.06.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
24.04.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.2026Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.02.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.2026Nestlé KaufenDZ BANK
19.01.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13:51Nestlé NeutralUBS AG
12:21Nestlé Market-PerformBernstein Research
08:01Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
24.06.2026Nestlé Market-PerformBernstein Research
10.06.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen