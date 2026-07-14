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Aktien Schweiz etwas fester - Defensive Index-Schwergewichte stützen

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Aktien
Georg Fischer AG
56.35 EUR 7.13 EUR 14.49 %
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Novartis AG
135.26 EUR 2.48 EUR 1.87 %
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Richemont
210.40 EUR -2.10 EUR -0.99 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
673.40 EUR 15.60 EUR 2.37 %
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DOW JONES--Entgegen der schwachen Tendenz an den europäischen Börsen hat der schweizerische Aktienmarkt am Freitag den Handel mit Aufschlägen beendet. Vor allem die Kursgewinne bei den defensiven Index-Schwergewichten Novartis, Roche und Nestle, die bis zu 1,4 Prozent gewannen, stützten das Sentiment. Die weitere Eskaltion im Iran-Krieg sorgte jedoch für Verunsicherung bei den Anlegern. Das US-Militär griff in der Nacht auch zivile Ziele wie Brücken an. Eine Lösung am Verhandlungstisch scheint derzeit in weiter Ferne zu liegen.

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Abzulesen war das auch am wieder steigenden Ölpreis. Für ein Barrel der Sorte Brent ging es um 2,6 Prozent auf 86,41 Dollar nach oben. Damit stiegen auch wieder die Zinserhöhungsspekulationen. Das belastete vor allem den zinssensitiven Technologiesektor. Daher wird nun auf die Sitzungen der Notenbanken geschaut, so der Europäischen Zentralbank (EZB) in der kommenden Woche und der US-Notenbank in der Woche darauf.

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 14.344 Punkte.

Bei den Einzelwerten ging es für die Aktien von Georg Fischer um 14 Prozent nach oben. Das Industrieunternehmen hat seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr erhöht. Als Gründe nannte es Preiserhöhungen und einen starken Auftragseingang, der teilweise von Rechenzentren und Chipherstellern getragen wurde. Für die Aktien von Richemont ging es dagegen um 1,6 Prozent nach unten, obwohl JP Morgan die Einstufung auf "Overweight" von zuvor "Neutral" angehoben hat. Das Luxusgüter-Unternehmen hatte im Wochenverlauf starke Zahlen vorgelegt, so das Gewinnmitnahmen für das Minus verantwortlich gewesen sein könnten.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 17, 2026 11:50 ET (15:50 GMT)

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DatumRatingAnalyst
11:16 Novartis Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 Novartis Neutral UBS AG
07.07.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
30.06.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
25.06.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG