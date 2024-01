Aktien Schweiz etwas fester - Defensive Schwergewichte bremsen

Von Steffen Gosenheimer

ZÜRICH (Dow Jones)--Die Schweizer Börse hat sich am Mittwoch von ihrem 1,1-prozentigen Rücksetzer am Vortag nur leicht erholt - und das, obwohl es an den meisten Aktienmärkten in Europa deutlicher nach oben ging. Der SMI stieg lediglich um 0,4 Prozent auf 11.197 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 17,99 (Dienstag: 19,59) Millionen Aktien.

Treiber an den Nachbarbörsen waren starke Unternehmenszahlen, insbesondere aus dem Technologiesegment - beispielsweise von SAP in Deutschland oder ASML in den Niederlanden. Dazu kam die Hoffnung auf eine Belebung der Konjunktur in China.

Weil der SMI aber stark dominiert wird von Aktien von Unternehmen die als eher defensiv und weniger zyklisch gelten, hinkte das Schweizer Marktbarometer hinterher. Die Indexschwergewichte Roche und Novartis aus dem Pharmasektor schlossen 0,6 Prozent höher bzw. unverändert. Der Kurs des Lebensmittelgiganten Nestle bremste mit einem Minus von 0,6 Prozent besonders.

Tagessieger hinter Lonza (+2,1%) waren ohne neue Nachrichten Partners Group mit einem Plus von 1,9 Prozent. Die Aktie machte damit praktisch das nachrichtenlose Minus vom Vortag wieder wett. Die am Dienstag nach einem enttäuschenden Ausblick abgestrafte Logitech-Aktie - der einzige Technologetitel im SMI - büßte nochmals 0,6 Prozent ein.

ABB legten um 0,8 Prozent zu. Das Unternehmen hat eine Vereinbarung über den Erwerb des Schifffahrtsgeschäfts von DTN Shipping getroffen und will damit sein Angebot im Bereich der maritimen Software erweitern.

Richemont verteuerten sich um 1,5 Prozent. Hier dürfte gestützt haben, dass in China die Geldpolitik gelockert wird, was der Wirtschaft in dem für den Luxusgüterhersteller wichtigen Abnehmerland Auftrieb verleihen soll.

