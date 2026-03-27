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Aktien Schweiz etwas fester - Hoffnungen auf Ende des Iran-Krieges stützen

26.05.26 17:42 Uhr
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DOW JONES--Mit einem leichten Plus hat der schweizerische Aktienmarkt nach dem verlängerten Wochenende am Dienstag den Handel beendet. An Pfingstmontag war die Börse geschlossen. Die am Wochenende aufgekommenen Hoffnungen auf einen baldigen Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran erhielten allerdings mittlerweile wieder einige Dämpfer. Denn die USA haben iranische Raketenstellungen angegriffen, ebenso Minen-Boote. Die Maßnahmen würden als defensiv ausgerichtet bezeichnet und stellten keine Beeinträchigung für den Friedensfindungsprozess dar, so US-Militärs.

Die zu Wochenbeginn kräftig gefallenen Ölpreise legten zwar wieder zu, notierten allerdings immer noch deutlich unter dem Niveau aus dem späten US-Handel am Freitag. Der Preis für ein Fass der Nordsee-Sorte Brent stieg um 4,3 Prozent auf 100,30 Dollar. Für Anleger ist vor allem wichtig, dass der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus langsam wieder aufgenommen wird, hieß es.

Der SMI verbesserte sich um 0,2 Prozent auf 13.526 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 18,25 (zuvor: 19,18) Millionen Aktien.

Die defensiven Index-Schwergewichte zeigten eine uneinheitliche Tendenz. Während es für die Nestle-Aktie um 0,8 Prozent nach oben ging, zeigten sich Roche (-1,0%) und Novartis (-0,9%) mit Abgaben. Insgesamt waren Unternehmensmeldungen dünn gesät. Vor allem Analysten-Kommentare sorgten für Bewegung.

Die Aktien von Julius Bär erholten sich um 3,0 Prozent, nachdem sie am Freitag im Rahmen der Geschäftszahlenvorlage um knapp 7 Prozent eingeknickt waren. Zudem haben die Analysten der Bank of America die Titel auf "Buy" von zuvor "Neutral" hochgestuft.

Für die Papiere von Zurich Insurance ging es um 0,1 Prozent auf 568,40 Franken nach oben. Hier hat Berenberg das Kursziel auf 711 von 656 Franken angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Aryzta schossen um 9,2 Prozent nach oben. Hier hat Berenberg die Einstufung auf "Buy" von zuvor "Hold" erhöht.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/brb

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2026 11:43 ET (15:43 GMT)

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