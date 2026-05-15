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Aktien Schweiz etwas fester - Julius Bär nach Zahlen stark unter Druck

22.05.26 18:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Givaudan AG
2.882,00 CHF 66,00 CHF 2,34%
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Holcim AG
73,84 CHF 1,46 CHF 2,02%
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155,75 CHF -0,90 CHF -0,57%
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Sika AG
147,00 CHF 4,30 CHF 3,01%
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag zugelegt. Mit einem Zugewinn von 0,4 Prozent auf 13.503 Punkte reihte sich der eng gefasste Leitindex SMI aber eher weiter hinten ein im Vergleich zu den Nachbarbörsen. Das dürfte auch daran gelegen haben, dass im SMI kaum Technologieaktien enthalten sind, die von der global zu beobachtenden andauernden KI-Rally profitieren. Mit einem Plus von 6,2 Prozent war der Technologietitel Logitech der klare Tagessieger vor dem langen Pfingstwochenende. Am Pfingstmontag ruht der Börsenhandel in der Schweiz. Daneben bremsten Dividendenabschläge.

Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 19,1 (Donnerstag: 20,42) Millionen Aktien.

Zu den Gewinnern gehörten Zykliker vor dem Hintergrund der Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Nahost-Konflikts. Sika legten um 3,0, Givaudan um 2,3 und Holcim um 2,0 Prozent zu.

Ganz am Ende im SMI rangierte die Aktie der Partners Group. Sie verbilligte sich um 4,6 Prozent bzw. 41,20 Franken. Das Papier wurde allerdings ex Dividende gehandelt. Der Experte für Vermögensverwaltung schüttete 46 Franken je Aktie aus.

Für die Richemont-Aktie ging es um 0,6 Prozent abwärts. Der Cartier-Eigentümer meldete für sein jüngstes Quartal ein beschleunigtes Umsatzwachstum, trotz der Belastungen durch den Nahost-Konflikt. Nach Anfangsgewinnen drehte der Kurs ins Minus. Für Enttäuschung sorgten laut Marktteilnehmern wenig konkrete Aussagen zur weiteren Entwicklung.

In der zweiten Reihe ging es für Julius Bär um 6,9 Prozent südwärts. Die Bank hatte im Rahmen der Geschäftszahlenvorlage über verlangsamte Kundengeldzuflüsse zu Beginn des Jahres informiert. Im SMI legte der Kurs des deutlich größeren Wettbewerbers UBS minimal zu.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2026 12:02 ET (16:02 GMT)

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