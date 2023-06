Aktien Schweiz etwas fester - Kühne & Nagel mit Abgaben

ZÜRICH (Dow Jones)--Erholt von den Vortagesabgaben hat der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag mit einem leichten Plus geschlossen. Teilnehmer sprachen mangels neuer Impulse von einem zurückhaltenden Handel. Denn im Fokus stehen bereits die Sitzungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank (EZB) in der kommenden Woche. Die Investoren gehen weiter von einer Zinspause der Fed aus. Die Wahrscheinlichkeit hierfür wird aktuell bei 78 Prozent gesehen.

Der SMI verbesserte sich um 0,5 Prozent auf 11.468 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und 3 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 37,36 (zuvor: 32,64) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten waren unter anderem die Pharmawerte Novartis (+0,2%) und Roche (+0,5%) gesucht. Die Novartis-Papiere wurden dabei auch von einer Erhöhung des Kursziels um fünf auf 110 Franken durch die Deutsche Bank gestützt. Ihre Kaufempfehlung haben die Analysten bestätigt.

Kühne & Nagel verloren dagegen nach einer Akquisition in Südafrika 1,8 Prozent. Es wurde kein Kaufpreis genannt. "Das ist normales Brot-&-Butter-Geschäft", kommentierte ein Händler. Der Kauf von Frachtunternehmen entlang der eigenen Routen sei üblich. Die Schweizer kaufen die südafrikanische Morgan Cargo. Damit solle die Verbindung zwischen Südafrika, Großbritannien und Kenia gestärkt werden. Zudem gilt die Aktie von Kühne & Nagel als Nachfolge-Kandidat von Credit Suisse im SMI, die das Delisting für den 13. Juni plant. Als weiterer möglicher Nachfolger gelten SGS (+1,3%).

