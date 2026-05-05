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Aktien Schweiz etwas fester - Luxusgüter-Werte glänzen

27.05.26 17:40 Uhr
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Aktien
Amrize
41,53 CHF 1,89 CHF 4,77%
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Givaudan AG
2.937,00 CHF 72,00 CHF 2,51%
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81,07 CHF 1,69 CHF 2,13%
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Novartis AG
119,58 CHF 1,14 CHF 0,96%
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Richemont
165,75 CHF 8,05 CHF 5,10%
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
330,90 CHF -0,30 CHF -0,09%
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Swatch (I)
211,80 CHF 5,80 CHF 2,82%
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DOW JONES--Auch zur Wochenmitte hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel mit Aufschlägen beendet. Die Antreiber waren neben der anhaltenden globalen KI-Rally der Technologiewerte die deutlich sinkenden Ölpreise. Der Preis für ein Fass der Sorte Brent reduzierte sich um 2,9 Prozent auf 96,66 Dollar, erholte sich allerdings klar von den Tagestiefs. Dies milderte auch Inflationsängste ab und drückte die Anleiherenditen leicht. Jedoch sorgte die anhaltend fragile Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran für Zurückhaltung, hieß es. Es gibt weiter keine Hinweise auf ein unmittelbar bevorstehendes Friedensabkommen.

Die Blicke waren zudem bereits auf den Donnerstag gerichtet, wenn mit dem Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator) das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank berichtet wird. Es könnte Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh liefern. Aktuell wird im laufenden Jahr am Zinsterminmarkt praktisch mit keiner Zinssenkung gerechnet. Die Wahrscheinlichkeit am Jahresende höherer Leitzinsen wird bei rund 45 Prozent gesehen, wobei eine eventuelle Zinserhöhung eher am Ende des Jahres gesehen wird.

Der SMI verbesserte sich um 0,8 Prozent auf 13.627 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 20,54 (zuvor: 18,29) Millionen Aktien.

Mit der Hoffnung auf eine Erholung in China waren europaweit Luxusgüter-Aktien gesucht. Die betreffenden Unternehmen gelten als stark anhängig von der Nachfrage chinesischer Käufer. So waren die Papiere von Richemont mit einem Aufschlag von 5,1 Prozent größter Gewinner im SMI. Die Aktien von Swatch zogen um 2,8 Prozent an. Deutlich nach oben ging es auch mit den Titel von Amrize (+4,8%) und Givaudan (+2,5%).

Gestützt wurde das Sentiment auch von den Aufschlägen bei den beiden defensiven Index-Schwergewichten Novartis und Nestle, die um 1,0 bzw. 2,1 Prozent nach oben kletterten. Dagegen verloren die Roche-Papiere 0,1 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/brb

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2026 11:41 ET (15:41 GMT)

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