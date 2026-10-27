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Aktien Schweiz etwas fester - Novartis legen nach Zahlen zu

Werte in diesem Artikel
Aktien
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190.00 EUR 13.00 EUR 7.34 %
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Nestlé SA (Nestle)
90.06 EUR 0.02 EUR 0.02 %
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Novartis AG
138.58 EUR 1.40 EUR 1.02 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
430.05 EUR 2.95 EUR 0.69 %
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SIG Group
15.94 EUR 1.19 EUR 8.07 %
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UBS
41.56 EUR -0.67 EUR -1.59 %
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DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Dienstag mit Gewinnen geschlossen. Marktteilnehmer sprachen allerdings von erneuter Zurückhaltung im Vorfeld der anstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank, der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of Japan im weiteren Wochenverlauf. Dazu kommen die Geschäftszahlen von Amazon, Alphabet, Intel und Microsoft. Diese dürften vor allem mit Blick auf die Nachhaltigkeit des KI-Investitionsbooms an der Börse geprüft werden, hieß es.

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Angesichts der anhaltend hohen Energiepreise und der wachsenden Inflationsrisiken werden Anleger jedes Wort der Notenbanker auf die Goldwaage legen. "Die entscheidende Frage lautet, wie weit die Währungshüter bei der Inflationsbekämpfung gehen müssen, ohne die ohnehin fragile Konjunktur zusätzlich zu belasten", hieß es bei CMC. Es wird erwartet, dass sowohl die Fed als auch die EZB die Leitzinsen bestätigen werden, im Fokus wird daher der Ausblick stehen.

Der SMI verbesserte sich um 0,4 Prozent auf 14.598 Punkte und schloss damit nur knapp unter seinem Tageshoch.

Bei den Einzelwerten stand die Novartis-Aktie im Fokus. Der Schweizer Pharmakonzern hat die Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben und dies mit einem soliden Umsatzwachstum und Produktivitätssteigerungen begründet, obwohl jüngste Rückschläge bei klinischen Studien das Nettoergebnis im dritten Quartal belastet hätten. "Trotz der guten Ergebnisse stellen wir fest, dass das Übertreffen des Umsatzes vor allem auf die bessere Entwicklung älterer Produkte zurückzuführen ist, während neuere Medikamente Mühe hatten, die Erwartungen zu erfüllen", so Stefan Schneider von Vontobel in einem Kommentar. Für die Aktie ging es 1,0 Prozent nach oben.

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Die anderen beiden Index-Schwergewichte zeigten sich mit einer uneinheitlichen Tendenz. Während es für die Aktien von Roche um weitere 0,6 Prozent aufwärts ging, verloren die Papiere von Nestle 0,5 Prozent.

Einen Sprung um 9,6 Prozent nach oben machten die Aktien der SIG Group. Das Unternehmen hat Zahlen für die ersten neun Monate 2026 veröffentlicht und die Margenprognose für das Gesamtjahr angehoben. Für die Papiere von Inficon ging es nach den Ergebnissen für das dritte Quartal 2026 um 8,4 Prozent aufwärts.

Am Mittwoch wird die UBS vor der Eröffnung die Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt geben. Im Vorfeld verbesserten sich die Titel um 0,7 Prozent.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2026 12:43 ET (16:43 GMT)

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Datum Rating Analyst
15:16 Novartis Hold Deutsche Bank AG
10:51 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
09:06 Novartis Market-Perform Bernstein Research
26.10.26 Novartis Neutral UBS AG
26.10.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets

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