Aktien Schweiz etwas fester - Pharmawerte stützen

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit einem leichten Plus beendet und den positiven Trend damit fortgesetzt. Die Blicke der Anleger hatten sich auf die geldpolitische Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) gerichtet. Diese hatte ihren geldpolitischen Kurs bestätigt. So wurde die sehr akkommodierende Geldpolitik wie im Vorfeld erwartet beibehalten. Auch die deutlich gestiegenen US-Verbraucherpreise für Mai lösten keine größeren Kursbewegungen aus.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 11.811 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 31,08 (zuvor: 32,54) Millionen Aktien.

Bei den in den vergangenen Tagen sehr starken Pharmawerten konnte am Donnerstag vor allem Novartis erneut punkten. Die Aktie legte 1,6 Prozent zu und stand damit an der Spitze des SMI. Lonza gewannen 1,3 Prozent, nachdem die Aktie bereits seit Wochenanfang von der US-Zulassung des Alzheimer-Medikaments von Biogen kräftig profitiert hatte. Roche konnten indessen lediglich 0,2 Prozent zulegen.

Holcim rückten 1,4 Prozent vor, gestützt von positiven Analysten-Stimmen zum Bausektor. Laut Deutsche Bank haben die großen europäischen Baustoffunternehmen im bisherigen Jahresverlauf Zuwächse um 20 bis 50 Prozent verzeichnet. Es gebe noch mehr Katalysatoren, die das Wachstum befeuern dürften. Sika (+0,1%) profitierten moderat von einer Kurszielerhöhung durch die Analysten von Jefferies, die Einstufung "Buy" wurde bestätigt.

Unter Druck standen die Aktien der beiden Luxuswerte Richemont (-1,4%) und Swatch (-1,8%). Für die Aktie des Index-Schwergewichts Nestle ging es um 0,2 Prozent nach unten.

June 10, 2021 11:49 ET (15:49 GMT)