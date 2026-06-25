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Aktien Schweiz etwas fester - Richemont mit Kurssprung

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
43.32 EUR -0.23 EUR -0.53 %
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DocMorris AG (ex Zur Rose)
11.17 EUR 0.07 EUR 0.63 %
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Geberit AG (N)
556.60 EUR -1.60 EUR -0.29 %
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Holcim AG
81.54 EUR 0.88 EUR 1.09 %
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Richemont
207.70 EUR 9.90 EUR 5.01 %
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Sika AG
171.60 EUR 1.50 EUR 0.88 %
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Swatch (I)
224.20 EUR 8.10 EUR 3.75 %
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Swiss Life AG (N)
1,017.50 EUR 7.00 EUR 0.69 %
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Swiss Re AG
144.75 EUR -0.90 EUR -0.62 %
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UBS
47.82 EUR -0.16 EUR -0.33 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
653.60 EUR -13.20 EUR -1.98 %
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DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit einem kleinen Plus beendet. Nachlassende Inflations- und Zinserhöhungssorgen in den USA trugen zur Stimmungsaufhellung bei. Nach den US-Verbraucherpreisen am Dienstag waren auch die Erzeugerpreise am Mittwoch überraschend günstig ausgefallen.

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Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 14.307 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 21,47 (zuvor: 21,8) Millionen Aktien.

Im Zuge der anlaufenden Bilanzsaison überzeugte Richemont mit starken Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal des Luxusgüterkonzerns. Mit einem Plus von 6,7 Prozent führte die Richemont-Aktie den SMI mit weitem Abstand an. Im Fahrwasser gewannen Swatch 3,4 Prozent.

Bei Partners Group setzten Anleger offenbar auch auf einen ermutigenden Zahlenausweis. Die Titel des Vermögensverwalters, der nach Börsenschluss über den Verlauf des zweiten Quartals berichten wollte, verbesserten sich um 2,9 Prozent. Der Kurs der Aktie war Anfang Juni eingebrochen, nachdem Partners Group den Abzug von Liquidität aus einem seiner Fonds gedeckelt hatte. Grund dafür war ein Ansturm von Investoren, die ihr Geld aus dem Fonds abziehen wollten.

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Mehr oder weniger kräftige Kursgewinne verzeichneten auch die Aktien des Bausektors. Amrize, Geberit, Holcim und Sika stiegen um bis zu 2,1 Prozent.

Die Aktien der UBS (+1,1%) profitierten weiter von überzeugenden Geschäftszahlen der US-Banken. Versicherer wurden dagegen gemieden. Swiss Life schlossen behauptet. Swiss Re und Zurich verloren bis zu 1,3 Prozent.

In der zweiten Reihe verteuerten sich Docmorris nach Vorlage guter Zahlen um 2,7 Prozent.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

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DJG/cln/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2026 12:05 ET (16:05 GMT)

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10:36 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
10:01 Richemont Buy Deutsche Bank AG