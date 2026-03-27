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Aktien Schweiz etwas fester - Schwergewichte bremsen SMI

20.05.26 18:09 Uhr
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Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
81,34 CHF 1,66 CHF 2,08%
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Holcim AG
72,14 CHF 1,34 CHF 1,89%
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Novartis AG
118,54 CHF -0,50 CHF -0,42%
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
328,10 CHF -1,40 CHF -0,42%
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Swiss Life AG (N)
851,20 CHF 0,00 CHF 0,00%
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Ypsomed AG
332,80 CHF 28,40 CHF 9,33%
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Im späten Handelsverlauf stark fallende Ölpreise und deutlicher anziehende Kurse an der Wall Street, haben am Mittwoch am schweizerischen Aktienmarkt für einen letztlich freundlichen Handelstag gesorgt. Dabei bremsten die Schwergewichte im Index allerdings: Die Kurse der als weniger zyklisch geltenden Unternehmen, Nestle, Novartis und Roche rangierte am Ende bei den 20 SMI-Werten. Nestle gaben um 1,6 Prozent nach. Zu dem Lebensmittelriesen kursierten Berichte, wonach französische Behörden am Dienstag zwei Standorte im Rahmen unangekündigter Durchsuchungen kontrolliert haben sollen. Die beiden Pharmatitel schlossen je 0,4 Prozent schwächer.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 13.399 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und 3 -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 21,93 (Dienstag: 21,7) Millionen Aktien.

Die zyklische ABB-Aktie führte die SMI-Gewinnerliste mit einem Plus von 2,1 Prozent an. Europaweit lagen am Mittwoch Aktien von Industriegüterherstellern sehr fest im Markt. Mit UBS (+2,1%) und Holcim (+1,9%) rangierten weitere zyklische Aktien weit vorne.

Die zuletzt noch fest im Markt liegenden Swiss Life gingen unverändert aus dem Tag. Händler sprachen von Zurückhaltung vor den am Donnerstag anstehenden Quartalszahlen des Versicherers.

In der zweiten Reihe verteuerten sich Ypsomed nach positiv ankommenden Geschäftszahlen um 9,3 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2026 12:10 ET (16:10 GMT)

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