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Aktien Schweiz etwas fester - Schwergewichte halten SMI im Plus

23.06.26 17:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
86,10 CHF -2,46 CHF -2,78%
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Amrize
43,31 CHF -0,61 CHF -1,39%
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19,95 EUR -0,95 EUR -4,55%
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Holcim AG
75,84 CHF -0,60 CHF -0,78%
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Logitech S.A.
84,82 CHF -1,70 CHF -1,96%
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Nestlé SA (Nestle)
80,22 CHF 1,22 CHF 1,54%
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Novartis AG
123,42 CHF 3,14 CHF 2,61%
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Sika AG
161,05 CHF -2,55 CHF -1,56%
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DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich am Dienstag in einem negativen internationalen Börsenumfeld wacker geschlagen und den Handel mit einem kleinen Plus beendet. An den Börsen weltweit hatten neue Zweifel an der Tragfähigkeit der massiven KI-Investitionen vor allem die Aktien der zuletzt sehr gut gelaufenen Technologiewerte in die Tiefe gezogen. Der SMI gewann dagegen 0,5 Prozent auf 13.911 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 21,11 (zuvor: 19,89) Millionen Aktien.

Unterstützung erhielt der Leitindex von den drei als defensiv geltenden Schwergewichten Nestle (+1,5%), Novartis (+2,6%) und Roche (+2,1%). Deutlich im Plus schlossen im Pharmasektor ferner Lonza und Alcon, die um 3 und 1 Prozent vorankamen. Auch die ebenfalls als defensiv geltenden Akien von Swisscom (+1%) und Givaudan (+0,8%) fanden Käufer.

Dagegen trennten sich die Anleger von Konjunkturzyklikern, allen voran von ABB, die 2,8 Prozent abgaben. Die Titel hatten am Montag noch deutlich zugelegt, denn ABB gilt als Nutznießer der hohen Nachfrage nach KI-Rechenzentren. Das Unternehmen liefert wichtige Infrastruktur dafür. Im Bausektor verbilligten sich Amrize, Holcim und Sika um bis zu 1,6 Prozent.

Im Technologiesektor schlossen die im SMI notierten Logitech 2 Prozent niedriger. In der zweiten Reihe ging es für Ams-Osram um 5 Prozent abwärts.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2026 11:56 ET (15:56 GMT)

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22.05.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
27.04.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
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24.04.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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27.02.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.2026Nestlé KaufenDZ BANK
19.01.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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10.06.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
03.06.2026Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.05.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
27.04.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
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24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

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