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Aktien Schweiz etwas fester - Schwergewichte stützen SMI

05.06.26 17:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Givaudan AG
2.869,00 CHF 30,00 CHF 1,06%
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Nestlé SA (Nestle)
76,96 CHF 0,28 CHF 0,37%
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117,98 CHF 2,14 CHF 1,85%
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UBS
37,63 CHF 0,05 CHF 0,13%
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DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Freitag dem negativen internationalen Börsenumfeld getrotzt und mit einem kleinen Plus geschlossen. Überraschend starke US-Arbeitsmarktdaten, die an der Wall Street Zinserhöhungssorgen befeuerten und die dortigen Aktien unter Druck setzten, belasteten in der Schweiz kaum. Dort hielten vielmehr die Indexschwergewichte den Markt im Plus.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 13.381 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 19,91 (zuvor: 24,49) Millionen Aktien.

Die schon am Vortag gesuchten Pharmaschwergewichte Novartis und Roche gewannen weitere 1,9 und 0,8 Prozent. Nestle legten um 0,4 Prozent zu.

Anleger griffen auch bei den als defensiv geltenden Givaudan-Aktien zu. Diese verteuerten sich um 1,1 Prozent. Die Übernahme einer Mehrheit an Eurofragance sei bei den Anlegern gut angekommen, hieß es dazu.

Auf den Kauflisten standen ferner die Aktien der UBS (+0,1%) und der Versicherer, wobei Swiss Re mit einem Plus von 1,7 Prozent hervorstachen.

Bei Logitech wurden im Einklang mit dem Technologiesektor weltweit Gewinne mitgenommen. Die Aktien verbilligten sich um 2,4 Prozent. Der enttäuschende Ausblick des US-Chipkonzerns Broadcom vom späten Mittwoch schürte Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms, wie Marktteilnehmer sagten. Nicht gefragt waren auch die Konjunkturzykliker ABB (-1,8%) und Holcim (-1,2%).

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2026 11:48 ET (15:48 GMT)

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27.04.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
24.04.2026Nestlé HoldDeutsche Bank AG
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24.04.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.2026Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.02.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.2026Nestlé KaufenDZ BANK
19.01.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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03.06.2026Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.05.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
27.04.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
24.04.2026Nestlé HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

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