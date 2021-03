Aktien Schweiz etwas fester - Starke US-Vorgaben stützen

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach dem kräftigen Plus zu Wochenbeginn ist es am schweizerischen Aktienmarkt am Dienstag in Einzelfällen zu kleineren Gewinnmitnahmen gekommen. Eine deutlich positive Eröffnung der US-Börsen gab dem breiten Markt am Nachmittag jedoch Rückenwind. Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 10.858 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 44,23 (zuvor: 46,97) Millionen Aktien.

Von Abgaben betroffen waren vor allem die zinssensitiven Finanzwerte, nachdem die Anleihezinsen von ihren jüngsten Hochs wieder etwas zurückgekommen waren. Die Aktien der beiden Banken CS Group und UBS gaben um 0,1 und 1,8 Prozent nach. Die Kurse der Versicherer Swiss Life, Swiss Re und Zurich sanken zwischen 0,2 und 0,6 Prozent.

Im Pharmasektor verloren Novartis 0,8 Prozent. Ein Medikamentenkandidat des Unternehmens hatte in einer Studie das Ziel verfehlt. Roche verbesserten sich hingegen um 0,9 Prozent. Das defensive SMI-Schwergewicht Nestle ging 1 Prozent höher aus dem Handel.

Konjunkturzykliker zeigten sich uneinheitlich. Während etwa Geberit (+0,9%), Sika (+1,0%) und ABB (+0,2%) erneut von der Hoffnung auf eine Wiederbelebung der Wirtschaft nach dem Ende der Corona-Krise profitierten, nahmen Anleger bei Lafargeholcim (-0,4%) Gewinne mit.

Gesucht waren Technologiewerte, zumal sich der Sektor auch in den USA von dem Ausverkauf des Vortags kräftig erholte. Ams stiegen um 2,8 Prozent und Logitech um 6,0 Prozent.

Unter den Nebenwerten gewannen Dufry trotz schwacher Geschäftszahlen 3,3 Prozent. Hier setzten Anleger wohl darauf, dass sich die Geschäfte des Betreibers von Duty-Free-Läden mit dem Ende der Lockdowns wieder beleben werden.

Stadler Rail verbuchten ein Plus von 2,3 Prozent. Der Schienenfahrzeugbauer hat gemeinsam mit der französischen Alstom einen milliardenschweren Auftrag der spanischen Eisenbahngesellschaft Renfe erhalten, wie schon am Montagabend bekannt geworden war.

March 09, 2021 11:47 ET (16:47 GMT)