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Aktien Schweiz etwas fester - UBS deutlich erholt

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DOW JONES--Am schweizerischen Aktienmarkt ist es am Freitag etwas nach oben gegangen. Unterstützung kam vom Ölpreis, der leicht nachgegeben hatte nach Medienberichten über neue diplomatische Bemühungen um eine Lösung des Konflikts im Nahen Osten. Danach soll der iranische Außenminister Abbas Araghtschi erklärt haben, dass sein Land dem Weißen Haus einen neuen Plan zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus innerhalb einer Woche vorgelegt habe. Der Vorschlag orientiere sich an dem "Memorandum of Understanding", dass der Iran und die USA im Juni beschlossen hatten. Am Anleihemarkt zogen die Renditen dessen ungeachtet aber weiter an, was die Kauflust der Anleger im Zaum hielt.

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Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 13.946 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 23,56 (zuvor: 24,74) Millionen Aktien.

Unter den Einzelwerten erholten sich die Aktien der UBS um 3,5 Prozent. Die Titel waren an den Tagen zuvor von der Abstimmung des Ständerats für strengere Eigenkapitalvorschriften belastet worden. Nun verwiesen Marktteilnehmer auf einen Bericht von Semafor Business, wonach die UBS sich den schweizerischen Regularien durch einen Zusammenschluss mit der US-Bank Morgan Stanley entziehen könnte. Morgan Stanley sei schon lange an der UBS und ihrem Vermögensverwaltungsgeschäft interessiert, so Semafor. Die Nachrichten- und Medienplattform verwies darauf, dass UBS-Verwaltungsratschef Colm Kelleher früher für die US-Bank gearbeitet hat.

Auch andere der am Vortag abverkauften Aktien des Finanzsektors machten Boden gut. So rückten Partners Group um 1,7 Prozent vor. Unter den Versicherern erholten sich Swiss Life und Zurich um 1,4 und 0,4 Prozent. Swiss Re (-0,3%) blieben zurück.

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Unter den Indexschwergewichten gaben Nestle um 1 Prozent nach. Novartis gewannen 0,7 Prozent. Roche büßten dagegen 0,9 Prozent ein.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2026 11:41 ET (15:41 GMT)

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23.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
31.08.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.

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