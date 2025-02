Aktien Schweiz etwas fester - UBS und Holcim mit kräftigen Aufschlägen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Aufwärtstendenz vom Mittwoch am Schweizer Aktienmarkt hat sich am Donnerstag verlangsamt fortgesetzt. Europaweit sorgte die Bank of England für einen leicht positiven Impuls, sie senkte die Leitzinsen, was weitgehend so auch erwartet wurde. Der Stimmung zuträglich dürfte auch eine von der UBS veröffentlichte Umfrage gewesen sein, wonach in der Schweiz 50 Prozent der Unternehmer sehr oder etwas optimistisch sind, was die Aussichten für ihre Branche in den nächsten zwölf Monaten angeht. In Europa sind es 52 Prozent. Derweil kamen aus den USA von US-Präsident Trump zunächst keine weiteren Störfeuer für die Märkte.

Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 12.624 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursgewinner und 7 -verlierer gegenüber, unverändert schlossen Lonza. Umgesetzt wurden 18,51 (Mittwoch: 22,39) Millionen Aktien.

Dass der SMI trotz teils kräftiger Gewinne von Holcim (+3,7%), UBS (+3,6% auf 30,16 Franken) oder Sika (+2,7%) nur moderat zulegte, dafür sorgten die schwer gewichteten Pharmaaktien Roche (-1,2% und Novartis (-0,9%), die ganz am Ende rangierten. Mit Sonova (-0,8%) verzeichnete ein weiterer defensiver Wert Einbußen.

Bei UBS sorgte ein von Goldman Sachs auf 44,50 Franken erhöhtes Kursziel für Käufe, nachdem der Kurs am Dienstag in Reaktion auf den Geschäftsausweis stark gefallen war. Holcim waren im Einklang mit anderen Branchenwerten in Europa gesucht mit der Fantasie auf einen Wiederaufbau in der Ukraine. Hintergrund waren laut Händlern angebliche Waffenstillstandspläne der USA für den Krieg in Russland.

Bei Zurich Insurance (+0,8%) stütze eine Kurszielerhöhung durch Barclays.

