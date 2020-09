Aktien Schweiz etwas fester - Warten auf US-Notenbank

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit leichten Aufschlägen hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Mittwoch beendet. Der Handel war angesichts der am Abend veröffentlichten Zinsentscheidung der US-Notenbank von Zurückhaltung geprägt. Geldpolitische Maßnahmen werden von der Fed zwar nicht erwartet, jedoch weitere Details zu ihrer neuen Inflationsstrategie.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 10.552 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und 2 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 48,56 (zuvor: 48,57) Millionen Aktien.

Die Aktien im SMI haben fast durchweg mit Aufschlägen geschlossen. An der Spitze standen Adecco und Credit Suisse mit Gewinnen von 1,8 bzw. 1,5 Prozent. Gut gefragt bei den Anlegern waren aber vor allem vermeintlich defensive Werte. So rückten Swisscom 1,0 Prozent vor. Auch die Aktien des Duftstoffhersteller Givaudan (plus 1,0 Prozent) waren begehrt. Roche gewannen 0,5 Prozent. Der Pharmariese hatte von der US-Gesundheitsbehörde die Zulassung für den erweiterten Einsatz eines Tests zur Prävention von Gebärmutterhalskrebs erhalten. Für Novartis ging es dagegen um 1,0 Prozent nach unten. Richemont büßten nur optisch 1,1 Prozent ein und lagen damit am Ende des SMI. Die Aktien des Luxusgüterherstellers wurden Ex-Dividende von 1 Franken gehandelt.

Im breiteren Markt waren AMS kräftig gefragt. Die Aktie sprang um 9,1 Prozent nach oben. Der von AMS übernommene Lichtkonzern Osram hatte seine Prognose für das in zwei Wochen endende Geschäftsjahr 2019/20 angehoben.

