Aktien Schweiz etwas fester - Zurückhaltung dominiert

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Dienstag seine leicht positive Tendenz fortgesetzt. Erneut waren es die Index-Schwergewichte, die den Markt stützten. Während Novartis (+1,9%) und Roche (+1,4%) zulegten, ging es für die Nestle-Aktie um 1,3 Prozent nach unten. Insgesamt sprachen Händler von Zurückhaltung im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank - auch wenn diese erst kommende Woche bekannt gegeben wird. Mehrheitlich wird mit einer weiteren Zinssenkung gerechnet. Gleichwohl wird auf Aussagen über den weiteren Zinskurs der Fed geschaut.

Wer­bung Wer­bung

Nach schwachen Einkaufsmanagerindizes in der Vorwoche untermauerte am Vortag auch der ISM-Index die Schwäche der US-Industrie, was die Zinssenkungsspekulation weiter verfestigte. Am Mittwoch stehen eine Vielzahl von neuen US-Daten auf der Agenda, auch zum US-Arbeitsmarkt .

Der SMI verbesserte sich um 0,3 Prozent auf 12.890 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursverlierer und 8 -gewinner gegenüber, unverändert schloss die Aktie der Swiss Re. Umgesetzt wurden 17,72 (zuvor: 18,56) Millionen Aktien.

Unternehmensmeldungen waren erneut dünn gesät. Für die UBS-Aktie ging es um 0,3 Prozent aufwärts. Der Banken-Sektor war europaweit gesucht. "Banken profitieren in besonderem Maß von dem Zinsanstieg am langen Ende und der steileren Zinskurve", sagte ein Marktteilnehmer.

Wer­bung Wer­bung

Die Holcim-Aktie legte um 1,2 Prozent zu. Der Zement-Hersteller hat drei Akquisitionen im Bereich Recycling von Bau- und Abbruchmaterialien - in Deutschland, Großbritannien und Frankreich bekannt gegeben. Es wurden aber keine finanziellen Einzelheiten genannt. Zudem hat ABB (+0,4%) die vor einem Jahr angekündigte Übernahme der Leistungselektronik-Sparte von Siemens Gamesa abgeschlossen. Der Bereich entwickelt und fertigt Wechselrichter oder Schaltschränke für die Wind-, Solar- und Speicherindustrie. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Für die Bachem-Aktie ging es um 3,6 Prozent aufwärts. Die UBS hat die Einstufung auf "Buy" von zuvor "Neutral" nach oben genommen und das Kursziel um zwei Franken auf 78 Franken erhöht.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2025 11:40 ET (16:40 GMT)