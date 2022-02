Aktien Schweiz etwas leichter - Credit Suisse massiv unter Druck

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach den kräftigen Gewinnen am Vortag ist es am Aktienmarkt in der Schweiz am Donnerstag abwärts gegangen. Die Unsicherheit wegen der steigenden Inflation sorgt für eine volatile Schaukelbörse. Am Berichtstag fiel der Anstieg der US-Verbraucherpreise höher aus als erwartet, womit eine Zinserhöhung der Fed um 50 Basispunkte im März wahrscheinlicher wird. Daneben stand die Berichtssaison im Blick, vor allem in der Finanzbranche, wo Credit Suisse und Zurich Insurance ihre Bücher geöffnet haben.

Der SMI verlor 0,4 Prozent auf 12.313 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 59,25 (zuvor: 39,91) Millionen Aktien.

"Die Quartalszahlen sind noch schwächer als erwartet", so ein Marktteilnehmer zu Credit Suisse. Mit einem Verlust sei zwar gerechnet worden, "aber nicht in dieser Höhe", sagte er. Vor Steuern lag er bei 1,58 Milliarden Franken. Bereinigt um Sondereffeke verbuchten die Schweizer zwar einen Vorsteuergewinn, doch auch der lag deutlich um 62 Prozent hinter den Vorjahreszahlen. Die Aktie sackte um 6,6 Prozent ab.

Dagegen fielen die Geschäftszahlen der Zurich Insurance besser als erwartet aus. Der Betriebsgewinn legte im Gesamtjahr 2021 um 35 Prozent auf 5,7 Milliarden Dollar zu. Die Erwartungen hätten nur um 5,5 Milliarden Dollar gelegen, hieß es aus dem Handel. Der Anstieg der Bruttoprämien sei höher als erhofft ausgefallen und der Ausblick präsentiere sich weiter optimistisch. Die Aktie startete leicht im Plus, drehte aber dann nach unten ab und verlor 1,2 Prozent. Teilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen, da die Titel - wie alle Finanzwerte - im laufenden Jahr deutlich besser abgeschnitten haben als der Gesamtmarkt. Die Analysten der LBBW monierten, dass die Aktie überdurchschnittlich hoch bewertet sei.

Stärkster Wert im SMI waren Logitech (+1,7%). Druck auf den Gesamtmarkt kam vom Schwergewicht Nestle, das um 0,7 Prozent nachgab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2022 11:42 ET (16:42 GMT)