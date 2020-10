Aktien Schweiz etwas leichter - Defensivwerte bremsen Rückgang

ZÜRICH (Dow Jones)--Die Börse in der Schweiz hat am Montag leichter geschlossen. Im europäischen Kontext, aber auch im Vergleich zur Wall Street zeigte sich der eidgenössische Markt wegen seines defensiven Charakters recht stabil. An den Weltbörsen geht zunehmend die Angst vor den Folgen der zweiten Corona-Welle um. Länder wie Frankreich, Spanien und Italien müssen die Lockdown-Maßnahmen wieder in Gang setzen oder verschärfen. In den USA gesellte sich zu der Corona-Pandemie auch noch die Enttäuschung über das ausbleibende Paket zur Stützung der Konjunktur. Schwache Konjunkturdaten spiegeln die Entwicklung, so in Deutschland der Ifo-Geschäftsklimaindex und in den USA der Chicago-Fed-National Activity Index.

Der SMI musste die am Freitag zurückeroberte Marke von 10.000 Punkten wieder abgeben. Er verlor 0,4 Prozent auf 9.986 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursverlierer und drei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 43,73 (zuvor: 49,31) Millionen Aktien.

Abgefedert wurden die Verluste durch die relative Stärke der drei Indexschwergewichte Nestle (+0,2 Prozent), Novartis (-0,2 Prozent) und Roche (+0,8 Prozent). Novartis wird am Dienstag über das dritte Quartal berichten. Unter den konjunktursensiblen Aktien verloren Lafargeholcim 3,4 Prozent, während sich ABB nach den am Freitag mit Enttäuschung aufgenommenen Geschäftszahlen nun mit minus 0,5 Prozent gut schlugen.

Die Luxusgüterwerte gehörten zu den schwächsten SMI-Titeln. Richemont gaben 2,2 Prozent nach und Swatch 2,5 Prozent. Kein klarer Trend gab es bei den Finanzwerten. Hier verbuchten UBS und Zurich Insurance lediglich kleinere Verluste, während Credit Suisse und Swiss Re jeweils rund 2 Prozent nachgaben.

October 26, 2020 12:39 ET (16:39 GMT)