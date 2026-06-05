Aktien Schweiz etwas leichter - Eskalation des Iran-Kriegs belastet

DOW JONES--Die jüngste Eskalation des Iran-Kriegs hat den schweizerischen Aktienmarkt am Montag belastet. Der Verkaufsdruck ließ indessen nach, nachdem der Iran erklärt hatte, vorerst auf weitere Angriffe auf Israel zu verzichten. Zuvor hatten sich die israelischen und iranischen Streitkräfte Feuergefechte geliefert, die den fragilen Waffenstillstand von Präsident Donald Trump auf die Probe stellten. Der Ölpreis, der am frühen Montag noch kräftig gestiegen war, kam von seinen Tageshochs zurück, was Inflationsängste linderte.

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Der SMI verlor 0,4 Prozent auf 13.331 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und sieben -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 17,89 (zuvor: 19,96) Millionen Aktien.

Belastet wurde der SMI hauptsächlich von den drei Schwergewichten Nestle (-0,5%), Novartis (-0,5%) und Roche (-1,4%). Ansonsten trennten sich die Anleger von Konjunkturzyklikern wie ABB (0,5%), Amrize (-4,2%), Holcim (-0,8%) oder Sika (-0,9%).

Gesucht waren die als defensiv geltenden Givaudan, die um 2,1 Prozent zulegten. Goldman Sachs hatte die Titel auf "Buy" von "Sell" hochgestuft.

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Partners Group stiegen um 0,3 Prozent. Die Titel zeigten sich unbeeindruckt davon, dass sie von Oddo BHF auf "Neutral" abgestuft worden waren.

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DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2026 11:42 ET (15:42 GMT)