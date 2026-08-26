Aktien Schweiz etwas leichter - Höhere Marktzinsen dämpfen Kauflaune

31.08.26 17:54 Uhr

DOW JONES--Etwas leichter haben sich die Aktienkurse in der Schweiz am Montag gezeigt. Der SMI verlor 0,8 Prozent auf 14.286 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und zwei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 23,09 (zuvor: 15,24) Millionen Aktien.

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Auf der Stimmung lasteten Inflationssorgen, wie Händler sagten. Nach Angriffen der US-Streitkräfte auf iranische Ziele war der Ölpreis kräftig gestiegen, was Befürchtungen eines beschleunigten Preisauftriebs nährte und am Anleihemarkt die Renditen nach oben trieb. Zudem wirkte der als falkenhaft interpretierte Auftritt des US-Notenbankchairmans Kevin Warsh auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole vom Freitag nach. Die Erwartungen einer Zinserhöhung der Federal Reserve im September sind seither deutlich gestiegen. Nun warten die Investoren gespannt auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am kommenden Freitag. Er könnte ebenfalls Aufschluss über das weitere Vorgehen der Fed geben.

Ansonsten war es nachrichtlich zu Wochenbeginn eher ruhig. Da die wichtige Londoner Börse wegen eines Feiertags am Montag geschlossen blieb, fehlten die Impulse von dort. Auch die Bilanzsaison läuft aus. Am Dienstag werden noch Partners Group (-2,2%) und Swiss Life (-0,3%) Geschäftszahlen vorlegen.

Am übrigen Markt war keine einheitliche Tendenz festzustellen. Unter den Schwergewichten im SMI sanken Novartis und Roche um 0,4 und 1,6 Prozent. Nestle schlossen etwas fester.

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Im Einklang mit der europaweiten Schwäche von Aktien des Baustoffsektors verloren Holcim 2,7 Prozent. Die Titel führten die Verlierer im SMI an.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

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August 31, 2026 11:54 ET (15:54 GMT)