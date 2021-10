Aktien Schweiz etwas leichter - Holcim und Swiss Re nach Zahlen gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Das Auf und Ab am schweizerischen Aktienmarkt hat sich zum Wochenausklang fortgesetzt. Nach den leichten Gewinnen am Vortag ging es nun moderat nach unten. Dafür gab es mehrere Gründe: Zum einen machten die schwachen Ausblicke von Apple und Amazon deutlich, wie sich die Probleme der Lieferketten auf die Geschäftsentwicklung auswirken. Zudem rückte das Thema Inflation wieder in den Fokus. Diese nahm im Euroraum stärker als erwartet zu und erreichte im Oktober den höchsten Stand seit 2008.

Der SMI verlor 0,4 Prozent auf 12.108 Punkte. Im Tagestief hatte der Index schon bei 12.042 Punkten gelegen. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und 6 -gewinner gegenüber, unverändert schlossen eine Aktie. Umgesetzt wurden 36,05 (zuvor: 34,38) Millionen Aktien.

Daneben gab vor allem die Berichtssaison weiter den Takt vor. Nach besseren Drittquartalszahlen ging es für Holcim um 0,2 Prozent nach oben. Die erhöhte EBIT-Prognose des Unternehmens lag unter der Markterwartung - belastete allerdings nicht. Holcim erwartet nun ein wiederkehrendes EBIT des flächenbereinigten Geschäfts von mindestens 22 Prozent nach bislang 18 Prozent. Im Konsens wird jedoch ein Plus von 24 Prozent erwartet. Es hat den Anschein, als ob die neue Unternehmensprognose am Markt als konservativ gewertet wurde, hieß es.

Swiss Re gewannen 3,4 Prozent und waren damit Tagesgewinner im SMI. Der Konzern ist in den ersten neun Monaten des Jahres wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt, da er hohe Verluste aus Naturkatastrophen und die anhaltenden Auswirkungen der Pandemie auffangen konnte. Der Schweizer Rückversicherer erzielte in den ersten neun Monaten einen Nettogewinn von 1,26 Milliarden US-Dollar, nach einem Nettoverlust von 691 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Die Clariant-Aktie baute das Vortagesplus von 5 Prozent, nach starken Ergebnissen für das dritte Quartal, um 1,5 Prozent auf 19,26 Franken aus. Hier stützten positive Analysten-Kommentare. So hat die UBS das Kursziel auf 20 von 18,50 Franken nach oben genommen. Die Einstufung "Neutral" wurde bestätigt.

October 29, 2021 11:43 ET (15:43 GMT)