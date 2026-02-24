DAX25.278 +0,4%Est506.162 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5000 -2,7%Nas22.799 -1,5%Bitcoin56.751 -1,3%Euro1,1790 -0,2%Öl72,19 +1,7%Gold5.189 +0,5%
Aktien Schweiz etwas leichter - Holcim unter Druck

26.02.26 17:55 Uhr
DOW JONES--Etwas leichter hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Donnerstag beendet. Am Nachmittag hatten negative Impulse der Wall Street den SMI ins Minus gedrückt. In den USA waren vor allem Technologiewerte unter die Räder gekommen, obwohl Nvidia mit Rekordzahlen überrascht und einen überzeugenden Ausblick vorgelegt hatte. Befürchtungen, dass sich eine KI-Blase bilden könnte, seien dennoch nicht ausgeräumt worden, hieß es aus dem Handel. Die Volatilität im Handel mit KI-Aktien dürfte trotz der starken Ergebnisse von Nvidia andauernd, erläuterte Charu Chanana, Chef-Anlagestrategin bei Saxo Markets. Die KI-Story sei inzwischen ausgereift und Anleger wollten nun Beweise für die Monetarisierung und Ausgabendisziplin sehen, so die Strategin.

Der SMI verlor 0,5 Prozent auf 13.914 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 18,98 (Vortag: 20,03) Millionen Aktien.

Verkauft wurden Aktien des Bausektors, allen voran Holcim, die 3,8 Prozent abgaben. Hier dürften Anleger vor der Veröffentlichung von Geschäftszahlen am Freitag Geld vom Tisch genommen haben. Amrize und Sika verloren 0,7 und 1,9 Prozent. Eine Rolle dürfte die Diskussion über Änderungen des europäischen Emissionshandelssystems gespielt haben. Der italienische Industrieminister hatte einem Medienbericht zufolge in Brüssel eine Aussetzung des auf den Klimaschutz abzielenden Systems gefordert, um energieintensive Unternehmen zu entlasten. Eine Lockerung des Systems würde die Bemühungen der Baustoffhersteller zur CO2-Reduktion konterkarieren.

Belastet wurde der SMI auch von den Index-Schwergewichten Nestle (-0,2%), Novartis (-1,3%) und Roche (-1,5%).

Auf der Gewinnerseite fanden sich die zuletzt von KI-Sorgen belasteten Logitech. Sie rückten nach den starken Nvidia-Zahlen um 2,3 Prozent vor. Partners Group verbesserten sich um 2,7 Prozent. Richemont erholten sich mit plus 1,9 Prozent von den Vortagesverlusten.

Unter den Nebenwerten gewannen Clariant nach Vorlage von Geschäftszahlen 5,6 Prozent. Positiv wurden auch die Zahlen von Emmi (+2,5%) aufgenommen. Feintool-Aktien hatten in Reaktion auf die Zahlen des Unternehmens zunächst kräftig zugelegt, gaben die Gewinne aber vollständig ab und schlossen unverändert.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2026 11:55 ET (16:55 GMT)

