Aktien Schweiz etwas leichter - Konjunktursorgen belasten

ZÜRICH (Dow Jones)--Zweifel an einer tragfähigen Erholung der Wirtschaft von dem durch die Corona-Pandemie bedingten Einbruch haben den schweizerischen Aktienmarkt am Mittwoch belastet. Der Einbruch des deutschen GfK-Konsumklima habe nach dem schwachen ifo-Index vielen klar gemacht, dass sich die Erholungserwartungen deutlich nach hinten verschieben müssten, sagte ein Händler. Zur Zurückhaltung dürfte auch die US-Notenbanksitzung beigetragen haben, deren Ergebnis am Mittwochabend nach Börsenschluss in Europa veröffentlicht wird.

Der SMI verlor 0,5 Prozent auf 10.904 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursverlierer und drei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 61,28 (zuvor: 56) Millionen Aktien.

Anleger verkauften Konjunkturzykliker wie ABB (-0,6 Prozent), Geberit (-0,4 Prozent) oder Sika (-1,7 Prozent) und griffen stattdessen zu defensiven Werten. Indexschwergewicht Nestle stützte den breiten Markt mit einem Plus von 0,4 Prozent. Das deutlichste Plus verzeichnete jedoch die ebenfalls als defensiv geltende Swisscom-Aktie, die um 4,7 Prozent zulegte.

Mit meist deutlicheren Abgaben zeigten sich Aktien von Banken und Versicherungen. Hier dürften die wieder gesunkenen Anleihezinsen belastet haben. UBS und CS Group fielen um 1,2 und 1,7 Prozent. Swiss Life und Swiss Re gaben um 1,4 und 0,8 Prozent nach. Vergleichsweise gut hielten sich Zurich (-0,3 Prozent), trotz eines negativen Analystenkommentars. Die Citi hatte Zurich auf Neutral von Buy abgestuft.

Im Pharmasektor verbilligten sich die Aktien von Lonza nach Vorlage eigentlich guter Zahlen um 1,7 Prozent. Lonza stellt unter anderem den Wirkstoff für den Covid-19-Impfstoff des US-Konzerns Moderna her. Vielleicht hätten daher einige Anleger mit einem noch besseren Abschneiden gerechnet, vermuteten Marktteilnehmer.

In der zweiten Reihe wurden die Zahlen des Schokoladenherstellers Barry Callebaut ebenfalls negativ aufgenommen. Der Kurs sank um 1,4 Prozent. Das Unternehmen hat im ersten Geschäftsquartal weniger umgesetzt, ist aber zuversichtlich, seine mittelfristigen Ziele zu erreichen.

