Aktien Schweiz etwas leichter - Kuehne + Nagel weiter abwärts

ZÜRICH (Dow Jones)--Mangels frischer Impulse hat sich am Montag am Schweizer Aktienmarkt in der Breite wenig getan. Wie die meisten seiner europäischen Pendants gab der Leitindex SMI leicht nach, weil die Akteure nach dem jüngsten Höhenflug erst einmal in den Wartemodus übergegangen sind. Zudem war die Nachrichtenlage von den Unternehmen zum Wochenstart ruhig, was sich im Verlauf der Woche mit neuen Bilanzvorlagen ändern dürfte. Konjunkturseitig fiel die Inflation in der Schweiz mit 1,2 Prozent zum Vorjahr einen Tick höher aus als erwartet, Akzente bei Aktien setzte dies aber nicht. Der Franken gab derweil zum, Euro und zum Dollar leicht nach.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 11.478 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursverlierer und 9 -gewinner gegenüber, unverändert schlossen UBS. Umgesetzt wurden 18,95 (Freitag: 19,27) Millionen Aktien.

Die Kursbewegungen der Einzelwerte fielen überwiegend moderat aus. Am Ende rangierten Kuehne + Nagel (-2,5%) und Logitech (-1,6%). Beim Logistiker Kuehne+ Nagel wirkten die enttäuschenden Geschäftszahlen vom Freitag nach. Abgesehen von den beiden Tagesverlieren bewegten sich die übrigen SMI-Aktien in einer Bandbreite von minus 0,6 Prozent (Nestle) und plus 1,0 Prozent (Holcim).

Comet verteuerten sich in der zweiten Reihe um 1,8 Prozent. Nur ganz zu Beginn hatte der Kurs deutlicher nachgegeben, berappelte sich dann aber. Der Spezialist für Röntgen- und Vakuumtechnik hatte für 2023 einen deutlich niedrigeren Gewinn gemeldet, der sich aber im Rahmen der zuvor bereits gesenkten Prognose bewegte. Dazu fiel der Umsatzausblick im Rahmen der Schätzungen aus, während er diese bei der Gewinnmarge aber verfehlte. Rückenwind für die Aktie kam derweil vom Indexbetreiber Stoxx. Der nimmt Comet per 18. März in seinen Stoxx-600-Index auf.

Ebenfalls in der zweiten Reihe verbesserten sich Straumann um 0,9 Prozent auf 143,90 Franken, nachdem die Analysten von Stifel das Kursziel auf 175 von 150 erhöht hatten, begleitet mit einer bestätigten Kaufempfehlung. SIG Group kamen leicht zurück auf 17,83 Franken. Hier hatte Stifel das Ziel auf 22,00 von 22,50 Franken leicht gesenkt.

