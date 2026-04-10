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Aktien Schweiz etwas leichter - Scheitern der Iran-Gespräche bremst SMI

13.04.26 17:44 Uhr
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Aktien
Givaudan AG
2.794,00 CHF -14,00 CHF -0,50%
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Julius Bär
60,84 CHF -1,44 CHF -2,31%
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137,25 CHF -1,25 CHF -0,90%
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UBS
33,05 CHF 0,33 CHF 1,01%
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DOW JONES--Das Scheitern der Verhandlungen über eine Beilegung des Iran-Kriegs hat am Montag auch den schweizerischen Aktienmarkt etwas belastet, zumal die Ölpreise wieder kräftig anzogen und über die Marke von 100 Dollar je Barrel stiegen. Zwar kündigte US-Präsident Donald Trump an, dass die USA nun ihrerseits die Straße von Hormus blockieren würden, doch hält bislang die vergangene Woche vereinbarte Waffenruhe. Anleger hofften, dass die Kriegsparteien an den Verhandlungstisch zurückkehrten, hieß es aus dem Handel. Dies half, die Verluste an den Börsen zu begrenzen.

Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 13.141 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 19,04 (zuvor: 22,11) Millionen Aktien.

Die Aktien der UBS gewannen 1 Prozent und zeigten sich somit unbeeindruckt von Zahlen der US-Bank Goldman Sachs. Diese hatte im ersten Quartal zwar mehr eingenommen und verdient als erwartet, doch war das Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren, Rohstoffen und Währungen rückläufig, worauf die Aktie unter Druck geriet.

Auch in der Schweiz läuft allmählich die Bilanzsaison an. Am Tag vor der Veröffentlichung der Umsatzdaten des ersten Quartals sanken Givaudan um 0,5 Prozent. Auch Sika wird am Dienstag über den Umsatz im ersten Quartal berichten. Die Aktien verloren 0,9 Prozent.

In der zweiten Reihe stiegen Schindler-Aktien um 0,2 Prozent. Die Analysten von Goldman Sachs hatten die Titel auf "Neutral" von "Sell" hochgestuft. Sandoz und Julius Bär wurden derweil ex Dividende gehandelt und verloren 0,8 respektive 2,3 Prozent.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2026 11:44 ET (15:44 GMT)

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