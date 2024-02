Aktien Schweiz etwas leichter - Zurückhaltung dominiert

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit leichten Abgaben hat der schweizerische Aktienmarkt am Mittwoch geschlossen. Nachdem der SMI am Vortag bei 11.477 Punkten noch ein Jahreshoch markiert hatte, sprachen Marktteilnehmer nun von einem zurückhaltenden Handel. Die Blicke seien auf die Zahlen von Nvidia am Abend nach Börsenschluss in den USA gerichtet, hieß es. Ein Überbieten der Analystenerwartungen sei fast schon Pflicht, weil die Rally der Werte aus dem Technologie-Sektor um das Thema KI auch das Rückgrat der Aufwärtsbewegung insgesamt an den US-Börsen sei. Das Thema KI strahle aber auch auf andere Wirtschaftsbereiche aus. Eine Enttäuschung bei Nvidia könnte daher auf breiter Front für Druck sorgen.

Daneben blickten die Anleger nach Aussagen aus dem Handel mit leichter Nervosität dem Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung entgegen, nachdem Inflationsdaten in der vergangenen Woche der Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung der Fed einen weiteren Dämpfer versetzt hatten. Das Protokoll wird um 20.00 Uhr MEZ veröffentlicht.

Der SMI reduzierte sich um 0,2 Prozent auf 11.429 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 13,29 (zuvor: 15,75) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten reduzierten sich Givaudan um 0,3 Prozent. Händler verwiesen zur Begründung auf die schwachen Vorgaben von International Flavors & Fragrances. Der US-Konkurrent verdiente deutlich weniger als von den Analysten erwartet. Auch der Umsatz entwickelte sich zäher als erhofft, Druck gab es auf die Preise. Die Unsicherheiten dürften im Jahresverlauf andauern und könnten sogar einen Umsatzrückgang bringen.

Die Aktien von Sika verbesserten sich um 1,1 Prozent auf 258,30 Franken. Berenberg hat das Kursziel auf 287 von zuvor 265 Franken erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt. Swissquote stiegen um 1,3 Prozent. Hier hat Berenberg das Kursziel auf 240 von 217 Franken nach oben genommen und die Kaufempfehlung ebenfalls bestätigt.

Am Donnerstag werden dann Zurich Insurance und Nestle einen Blick in die Bücher gewähren. Während es für Zurich Insurance am Mittwoch um 0,7 Prozent nach oben ging, fielen Nestle um 0,5 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2024 11:37 ET (16:37 GMT)