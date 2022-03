Aktien Schweiz etwas leichter - Zurückhaltung vor dem Wochenende

ZÜRICH (Dow Jones)--Die Berg- und Talfahrt hat sich am schweizerischen Aktienmarkt auch zum Wochenausklang fortgesetzt. Für den SMI ging es nach den Vortagesgewinnen moderat nach unten. Dabei bewegte sich der Index in einer engen Handelsspanne, was Ausdruck erhöhter Zurückhaltung der Investoren war. Zudem seien vor dem Wochenende Risiken abgebaut worden, hieß es.

Der SMI reduzierte sich um 0,1 Prozent auf 12.122 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 27,21 (zuvor: 36,56) Millionen Aktien.

Das dominierende Thema blieb der andauernde Ukraine-Krieg. Hier scheint sich weiterhin keine diplomatische Lösung abzuzeichnen, die erbitterten Kämpfe gehen weiter. Hier seien die Anleger vor dem Hintergrund möglicher Entwicklungen am Wochenende vorsichtig geblieben. Die laufenden Verhandlungen zeigten zuletzt kaum Fortschritte und der Westen hat eine weitere Verschärfung der Russland-Sanktionen angedroht.

Bei den Einzelwerten fielen ABB um 1,0 Prozent. Der Maschinen- und Elektrotechniker will erneut für 3 Milliarden Dollar eigene Aktien binnen eines Jahres zurückkaufen. Das übersteige die bisher erwartete Ausschüttung von 1,2 Milliarden Dollar aus dem Verkauf der Power-Grid-Sparte, hieß es im Handel.

Novartis legten um 0,3 Prozent zu. Das Blutkrebsmedikament Jakavi des Arzneimittelkonzerns und seines Partners Incyte steht vor einer erweiterten EU-Zulassung. Die Aktien der Versandapotheke Zur Rose (+0,4%) erholten sich nur leicht vom Kurseinbruch des Vortages nach enttäuschenden Ergebnissen für das vergangene Jahr. Nun gab es eine Reihe negativer Analysten-Kommentare.

Die Geberit-Aktie verlor 2,1 Prozent. Auch der Hersteller von Sanitärprodukten stellt seine geschäftlichen Aktivitäten in Russland ein.

