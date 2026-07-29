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Aktien Schweiz etwas schwächer - Inficon legen weiter zu

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Aktien
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Holcim AG
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173.60 EUR 6.00 EUR 3.58 %
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DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat auch zum Wochenausklang nachgegeben und damit den dritten Handelstag in Folge Abgaben verzeichnet. Teilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende. Für etwas Belastung sorgte auch der weiter steigende Ölpreis, denn im Iran-Krieg zeichnet sich weiter keine Verhandlungslösung ab. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent kletterte um 1,2 Prozent auf 90,13 Dollar und verzeichnete einen monatlichen Anstieg von rund 20 Prozent. Der SMI reduzierte sich um 0,3 Prozent auf 14.346 Punkte.

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Bei den Einzelwerten verloren die Titel von Holcim 2,8 Prozent, obwohl der Baustoff-Konzern im ersten Halbjahr ein deutliches organisches Wachstum verzeichnet hat. Holcim zeigte sich zudem optimistischer für das Gesamtjahr und grenzte die Wachstumserwartung für Umsatz und operativen Gewinn auf das obere Ende der bisherigen Prognosespannen ein. HIer könnten Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben, hieß es. Clariant stiegen nach Zahlen für das erste Halbjahr 2026 um 2,8 Prozent.

Für die Aktien von Inficon ging es um weitere 3,4 Prozent nach oben. Nach den starken Quartalszahlen am Vortag gab es hier nun positive Analysten-Kommentare. So hat die Bank of America die Aktie auf "Neutral" von zuvor "Underperform" nach oben genommen. Berenberg erhöhte das Kursziel.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2026 11:46 ET (15:46 GMT)

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DatumRatingAnalyst
03.01.13 Inficon kaufen Vontobel Research
19.12.12 Inficon buy Vontobel Research
18.10.12 Inficon buy Vontobel Research
15.08.12 Inficon buy Vontobel Research
09.08.12 Inficon buy Vontobel Research