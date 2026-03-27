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Aktien Schweiz fester - Anleger hoffen auf "Deal" USA/Iran

19.05.26 17:43 Uhr
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DOW JONES--Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs hat dem schweizerischen Aktienmarkt am Dienstag Auftrieb gegeben. US-Präsident Donald Trump hatte einen angeblich für den heutigen Dienstag geplanten Militärschlag gegen den Iran ausgesetzt, um Verhandlungen mit Teheran zur Beendigung des Krieges mehr Raum zu geben. Die US-Börsen starteten gleichwohl mit Verlusten in den Handel. Vor allem Technologiewerte wurden verkauft, denn am Mittwoch nach Börsenschluss in den USA wird die KI-Wette Nvidia Geschäftszahlen vorlegen, denen Anleger mit einiger Nervosität entgegenblicken. Sollten die Zahlen enttäuschen, könnte das einen Ausverkauf im Sektor zur Folge haben.

Der SMI gewann 1,2 Prozent auf 13.393 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 21,7 (zuvor: 20,58) Millionen Aktien.

Unterstützung erhielt der SMI von den Schwergewichten Nestle, Novartis und Roche, die zwischen 1,6 und 2,4 Prozent gewannen. Im Pharmasektor waren überdies Alcon (+2,7%) und Lonza (+4,2%) gesucht.

Konjunkturzykliker wurden tendenziell verkauft. ABB verbilligten sich um 1,7 Prozent und Amrize um 0,8 Prozent.

In der zweiten Reihe zeigten sich Adecco (+0,5%) wenig beeindruckt von einem negativen Analystenkommentar. Die UBS hatte die Aktie auf Verkaufen abgestuft und das Kursziel auf 13 Franken gesenkt. Eine Erholung der Ertragslage sei mittelfristig unwahrscheinlich, so die Analysten.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2026 11:44 ET (15:44 GMT)

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