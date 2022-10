Aktien Schweiz fester - Enttäuschender Umsatz belastet Roche

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat seine Erholung am Dienstag fortgesetzt. Mit der haushaltspolitischen Kehrtwende des neuen britischen Finanzministers, der die umstrittenen Steuersenkungspläne seines Vorgängers kassiert hatte, habe sich die Lage an den Finanzmärkten beruhigt und die Stimmung aufgehellt, sagten Marktteilnehmer. Überdies habe die gerade anlaufende Bilanzsaison einige positive Überraschungen gebracht.

Der SMI gewann 0,8 Prozent auf 10.579 Punkte. Von den 20 SMI-Werten verbuchten 19 Kursgewinne, einziger Verlierer war die Roche-Aktie. Umgesetzt wurden 27,97 (zuvor: 34,15) Millionen Aktien.

Die Aktien der beiden Banken Credit Suisse und UBS stiegen um 1,8 und 1,6 Prozent. Nach der Bank of America zu Wochenbeginn hat am Dienstag Goldman Sachs positiv überrascht. Der Gewinn der US-Bank brach zwar im dritten Quartal ein, aber nicht so stark wie befürchtet.

Mit Enttäuschung wurden die Umsatzdaten von Roche für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des laufenden Jahres aufgenommen. Die Aktie gab um 0,6 Prozent nach.

Swiss Re stiegen trotz der Gewinnwarnung des Rückversicherers um 0,3 Prozent. Vermutlich hätten einige Marktteilnehmer die Belastungen durch Hurrikan Ian noch höher geschätzt, erklärten Händler die gelassene Reaktion der Aktie.

Holcim wurden am Nachmittag wegen einer wichtigen Mitteilung vom Handel ausgesetzt: Der Zementhersteller hat einen Vergleich mit dem US-Justizministerium (DoJ) wegen des früheren Syrien-Geschäfts der 2015 von Holcim übernommenen Lafarge akzeptiert. Die Vergleichsvereinbarung umfasst eine Strafe von 777,78 Millionen US-Dollar. Das DoJ stellte jedoch fest, dass Holcim "nicht an den Aktivitäten in Syrien beteiligt war". Nach der Wiederaufnahme des Handels gewannen Holcim 3,1 Prozent. Europaweit gehörte der Bausektor zu den führenden Kursgewinnern. Sika rückten um 3,5 Prozent vor.

