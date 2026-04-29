Aktien Schweiz fester - Friedenshoffnungen stützen SMI

DOW JONES--Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs hat dem schweizerischen Aktienmarkt am Freitag Auftrieb gegeben. Die US-Börsen hatten am späten Donnerstag kräftig zugelegt, nachdem US-Präsident Donald Trump mitgeteilt hatte, auf weitere Militärschläge gegen den Iran zu verzichten. Anleger setzten darauf, dass die Straße von Hormus, über die etwa ein Fünftel des weltweiten Ölangebots transportiert wird, bald wieder passierbar sein wird. Die Ölpreise fielen daraufhin deutlich, was Inflations- und Zinserhöhungssorgen linderte.

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Der SMI gewann 1,3 Prozent auf 13.708 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und ein -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 25,12 (zuvor: 20,08) Millionen Aktien.

Europaweit führte der Reise- und Touristiksektor die Märkte an. Unter den Schweizer Branchenwerten gewannen Flughafen Zürich 3,5 Prozent. Der Kurs von Avolta, einem Betreiber von Duty-Free-Geschäften, schloss 5,1 Prozent höher.

Daneben gehörten Aktien des Bausektors zu den führenden Kursgewinnern, denn auch dieser Sektor ist von der aktuellen Sperrung der Straße von Hormus betroffen. In der Schweiz profitierten vor allem Sika, die um 5,9 Prozent vorrückten. Geberit verbesserten sich um 3,2, Holcim um ebenfalls 3,2 und Amrize um 2,6 Prozent.

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Gesucht waren auch Banken- und Luxusgüteraktien. UBS gewannen 3,7 und Julius Bär 2,1 Prozent. Richemont und Swatch stiegen um 3,0 und 3,6 Prozent.

Kühne + Nagel (+0,5%) blieben hinter dem breiten Markt zurück. Das Unternehmen profitiert indirekt von der Sperrung der Straße von Hormus. Denn da Transporte über diesen Wasserweg derzeit faktisch unmöglich sind, kann der Logistikkonzern seinen Kunden Alternativrouten über Land oder auf dem Luftweg anbieten.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2026 11:53 ET (15:53 GMT)