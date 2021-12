Aktien Schweiz fester - Gegenreaktion auf Verluste

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach den Verlusten der vorigen Tage hat der schweizerische Aktienmarkt zur Wochenmitte wieder etwas verlorenes Terrain zurückerobert. Hatten zuletzt die in dieser Woche anstehenden Notenbanksitzungen, namentlich die der US Federal Reserve, die Anleger zum Rückzug aus Aktien veranlasst, so schien am Mittwoch die Nervosität nachzulassen. Dass die Fed am Mittwoch nach Börsenschluss in Europa eine beschleunigte Rückführung ihrer Anleihekäufe ankündigen würde, galt als ausgemacht - zumal jüngste Inflationsdaten gezeigt hatten, dass eine straffere Geldpolitik dringend nottut.

Der SMI gewann 1 Prozent auf 12.531 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und drei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 28,24 (zuvor: 28,21) Millionen Aktien. Die Aktien der Banken Credit Suisse (-0,5%) und UBS (-0,9%), die sich am Vortag besser als der Markt gehalten hatten, hinkten nun hinterher. Auch Holcim (-0,2%) wurden nachrichtenlos verkauft.

Angeführt wurde der SMI von Lonza, die sich mit einem Plus von 2,8 Prozent von ihren jüngsten Verlusten erholten. Gestützt wurde der Leitindex jedoch von Schwergewicht Nestle, das 1,1 Prozent höher aus dem Handel ging. Die ebenfalls schwergewichteten Pharmawerte Novartis und Roche verbuchten Kursgewinne von 0,4 und 1,6 Prozent.

Nachrichten zu einzelnen Unternehmen waren derweil rar. Unter den Nebenwerten verbesserten sich Temenos um fast 2 Prozent. Das Unternehmen baut seine Zusammenarbeit mit Microsoft aus.

