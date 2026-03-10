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Aktien Schweiz fester - Hoffnung auf diplomatische Lösung in Nahost stützt

14.04.26 17:49 Uhr
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Aktien
Cicor Technologies Ltd.
136,60 CHF 13,60 CHF 11,06%
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Comet Holding AG
302,80 CHF 20,60 CHF 7,30%
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79,43 CHF 1,34 CHF 1,72%
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Novartis AG
120,28 CHF -0,34 CHF -0,28%
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Partners Group AG
881,60 CHF 14,40 CHF 1,66%
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Sika AG
148,15 CHF 10,90 CHF 7,94%
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Swiss Re AG
129,10 CHF -4,10 CHF -3,08%
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Temenos AG
73,85 CHF 3,90 CHF 5,58%
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DOW JONES--Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg haben den schweizerischen Aktienmarkt am Dienstag weiter gestützt. Zur positiven Stimmung trugen die sinkenden Ölpreise bei. Am Nachmittag überraschten die US-Erzeugerpreise positiv. Sie hatten im März trotz der kräftig gestiegenen Ölpreise weniger stark zugelegt als von Ökonomen erwartet.

Der SMI gewann 0,9 Prozent auf 13.268 Punkte. Von den 20 SMI-Werten verzeichneten 19 Kursgewinne. Einziger Verlierer war die Novartis-Aktie. Umgesetzt wurden 20,48 (zuvor: 19,21) Millionen Aktien.

Angeführt wurde der SMI von den Sika-Aktien. Sie sprangen um 7,9 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen mit dem Umsatz im ersten Quartal überzeugt hatte. Auch die Umsatzdaten von Givaudan kamen gut an. Die Aktie verbesserte sich um 2,7 Prozent.

Nach einem positiven Analystenkommentar stieg die Nestle-Aktie um 1,7 Prozent. Die Bank of America hatte die Beobachtung der Aktie mit einer Kaufempfehlung wieder aufgenommen. Partners Group (+1,7%) waren von den Citi-Analysten auf Neutral von Buy abgestuft worden, die wiederum die Aktie von Temenos (+5,6%) auf Buy von Neutral hochstuften.

Mit der wiedererwachten Risikofreude der Anleger blieben die als defensiv geltenden Pharmawerte hinter dem breiten Markt zurück. Novartis verloren 0,3 Prozent, Roche verbuchten ein Plus von 0,3 Prozent.

Swiss Re wurden mit einem Dividendenabschlag von 8 US-Dollar gehandelt, schlossen aber gleichwohl 1,7 Prozent bzw 2,20 Franken höher.

Unter den Nebenwerten gewannen Comet nach Vorlage von Geschäftszahlen 7,3 Prozent. Zahlen von Cicor kamen ebenfalls gut an, was der Aktie zu einem Plus von 11,1 Prozent verhalf.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 14, 2026 11:49 ET (15:49 GMT)

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