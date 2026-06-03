Aktien Schweiz fester - Pharmaschwergewichte stützen SMI

DOW JONES--Mit einem deutlichen Plus hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Donnerstag beendet, trotz negativer Vorgaben der Wall Street. Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs, sinkende Ölpreise und nachlassende Inflationsängste hätten die Kurse gestützt, fassten Händler die Lage zusammen. In der Schweiz wurde im Mai - wie zuvor im April - eine Teuerungsrate von 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet, während Volkswirte einen Anstieg auf 0,8 Prozent prognostiziert hatten. Das habe die am Markt vorherrschende Meinung bestärkt, dass die Schweizerische Nationalbank bei ihrer Zinssitzung in diesem Monat keine Zinserhöhung vornehmen werde, hieß es.

Wer­bung Wer­bung

Der SMI gewann 1 Prozent auf 13.356 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 24,49 (zuvor: 21,22) Millionen Aktien.

Gestützt wurde der SMI von den Pharmaschwergewichten Novartis und Roche, die um 2 und 4,2 Prozent zulegten. Der Pharmasektor führte europaweit die Gewinner an.

Logitech (-2,3%) konnten sich dem Ausverkauf bei Technologiewerten nicht entziehen. Unter den Nebenwerten verbilligten sich Ams-Osram um 5,6 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Partners Group erholten sich um 3,7 Prozent von ihrem Einbruch am Vortag. Die Titel waren am Mittwoch um gut 16 Prozent abgesackt, nachdem der Vermögensverwalter Rückzahlungen aus einem seiner Fonds gedeckelt hatte, um den Kapitalabzug zu bremsen.

In der zweiten Reihe gaben Barry Callebaut um 1,6 Prozent nach. Goldman Sachs hatte die Aktien des Schokoladenherstellers auf "Neutral" von "Buy" zurückgestuft.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2026 11:43 ET (15:43 GMT)