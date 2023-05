Aktien Schweiz fester - Positive Impulse aus USA stützen SMI

ZÜRICH (Dow Jones)--Fester hat sich der schweizerische Aktienmarkt in das lange Pfingstwochenende verabschiedet. Am Pfingstmontag findet in der Schweiz kein Börsenhandel statt.

Positive Impulse kamen von der Wall Street, die einerseits von ermutigenden Konjunkturdaten profitierte und andererseits von der Hoffnung auf eine Einigung im Streit um die Schuldenobergrenze der USA gestützt wurde. Berichten zufolge sind in den Verhandlungen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem Sprecher des Repräsentantenhauses, dem Republikaner Kevin McCarthy, Fortschritte erzielt worden.

Der SMI gewann 1 Prozent auf 11.434 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 34,71 (zuvor: 26,08) Millionen Aktien.

Gekauft wurde querbeet. Anleger griffen zu Konjunkturzyklikern wie ABB (+1,6%) und Geberit (+1,2%) ebenso wie zu den am Vortag geschmähten defensiven Schwergewichten Nestle (+0,7%), Novartis (+0,4%) und Roche (+1,1%).

Finanzwerte profitierten vom jüngsten Anstieg der Marktzinsen. Die Aktien der Banken Credit Suisse und UBS stiegen um 1,0 und 1,4 Prozent. Im Versicherungssektor gewannen Swiss Life, Swiss Re und Zurich 1,0 bis 1,4 Prozent.

Nachrichtenlos deutlich im Plus zeigte sich auch die Aktie von Richemont (+2,1%).

Weitere überzeugende Zahlen aus der Branche trugen Technologiewerte wie Logitech (+2,5%), AMS-Osram (+3,1%) und Temenos (+0,4%) weiter nach oben. Nachdem am Vortag der optimistische Ausblick von Nvidia Zuversicht im Sektor verbreitet hatte, überzeugte nun Marvell Technology mit Aussagen zum KI-Bereich.

Bei Partners Group, die 2,0 Prozent bzw 16,40 Franken abgaben, belastete der Dividendenabschlag von 37 Franken.

