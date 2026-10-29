DAX 26.040 +1,3%ESt50 6.207 +0,6%MSCI World 4.937 +0,2%Top 10 Crypto 10,63 -0,6%Nas 26.169 -1,4%Bitcoin 72.507 -0,4%Euro 1,1167 +0,1%Öl 114,8 -0,4%Gold 4.021 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Aktien Schweiz fester - SMI auf Rekordhoch

Werte in diesem Artikel
Aktien
Logitech S.A.
88.24 EUR -0.18 EUR -0.20 %
Charts | News | Analysen
Novartis AG
143.00 EUR 2.86 EUR 2.04 %
Charts | News | Analysen
Sandoz
90.12 EUR 5.02 EUR 5.90 %
Charts | News | Analysen
UBS
43.22 EUR 1.39 EUR 3.32 %
Charts | News | Analysen

DOW JONES--Mit deutlichen Kursgewinnen hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag aus dem Handel verabschiedet. Stützend wirkte Marktteilnehmern zufolge, dass sowohl die US-Notenbank als auch die Europäische Zentralbank ihren jeweiligen Leitzins unverändert belassen hatten. Der SMI gewann 1,2 Prozent auf 14.757 Punkte. Bei 14.862 Punkten markierte der Index im Verlauf ein neues Rekordhoch. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 35,73 (zuvor: 27,47) Millionen Aktien.

Werbung

Angeführt wurde die Liste der Kursgewinner von der Sandoz-Aktie, die um 4,4 Prozent zulegte. Händler sprachen von einer Gegenbewegung auf die Verluste des Vortags. Die Aktie des Generikaherstellers war unter Druck geraten, nachdem dieser seine Umsatzprognose leicht eingegrenzt hatte. Nach einem genaueren Blick auf die Zahlen hätten sich Anleger am Donnerstag wieder mehr auf das erhöhte Margenziel konzentriert, hieß es.

Ähnlich verhielt es sich mit den Aktien der UBS, die am Mittwoch in Reaktion auf die Zahlen der Bank leichter geschlossen hatten. Sie stiegen nun nach positiven Analystenkommentaren um 2,9 Prozent.

Logitech sanken nach ihrem Kurseinbruch vom Vortag um weitere 0,4 Prozent. Der Hardwarehersteller hatte bei der Vorlage von Geschäftszahlen mitgeteilt, dass steigende Logistik- und Materialkosten die Rentabilität im wichtigen Weihnachtsgeschäft beeinträchtigen würden, worauf die Aktie auf Talfahrt ging.

Werbung

Novartis (+2,4%) profitierten weiter von den am Dienstag vorgelegten guten Zahlen des Pharmaschwergewichts. Roche rückten um 0,7 Prozent vor.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2026 12:39 ET (16:39 GMT)

Aktuelle Novartis Aktie News

Werbung

Novartis Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:11 Novartis Market-Perform Bernstein Research
08:01 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Novartis Neutral UBS AG
28.10.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
28.10.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.