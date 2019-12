Aktien Schweiz fester - SMI auf Rekordhoch

ZÜRICH (Dow Jones)--Die Teileinigung im Handelsstreit USA-China hat dem schweizerischen Aktienmarkt zu Beginn der neuen Woche Auftrieb gegeben und den Leitindex SMI auf ein Rekordhoch geschoben. Erfreuliche Konjunkturdaten sowohl aus China als auch aus den USA trugen zusätzlich zur Erleichterung der Anleger bei. In China hatten Daten zur Industrieproduktion und zum Einzelhandel positiv überrascht, in den USA überzeugte der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft.

Der SMI gewann 1,1 Prozent auf 10.542 Punkte. Bei 10.563 Punkten markierte der Index im Verlauf seinen bisher höchsten Stand. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Plus. Umgesetzt wurden 50,11 (zuvor: 74,35) Millionen Aktien.

Die Kursgewinne zogen sich durch alle Branchen. Konjunkturzykliker wie ABB (plus 1,2 Prozent) und Adecco (+1,4 Prozent) waren ebenso gesucht wie die als defensiv geltenden Nestle (+1,2 Prozent).

Für die Aktien der stark vom chinesischen Markt abhängigen Luxusgüterhersteller Richemont und Swatch ging es um 1,5 und 0,8 Prozent aufwärts.

Givaudan rückten um 1,2 Prozent vor. Der Sektor Duft- und Aromastoffe profitierte von der Übernahme des Geschäftsbereichs Nahrungs- und Biowissenschaften N&B von Dupont durch den Konkurrenten IFF.

Roche verbuchten ein Plus von 1,2 Prozent. Das Unternehmen hat aus Großbritannien die Genehmigung zur Übernahme des US-Biopharmaunternehmens Spark Therapeutics erhalten. Früheren Angaben zufolge fehlt nun noch die Zustimmung der US-Wettbewerbsbehörden.

Die Novartis-Aktie blieb mit einem Plus von 0,4 Prozent hinter dem breiten Markt zurück. Das Asthmamedikament Fevipiprant des Pharmakonzerns hatte in einer klinischen Studie nicht die erhofften Ergebnisse geliefert, weshalb Novartis die Entwicklung einstellt.

Julius Bär gewannen 2,7 Prozent auf 49,62 Franken. Die Deutsche Bank hatte das Kursziel für die Aktie auf 50 von 46 Franken erhöht, die Einstufung Hold aber bestätigt.

