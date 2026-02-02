DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2600 +1,1%Nas22.881 +1,1%Bitcoin54.551 -0,3%Euro1,1787 ±-0,0%Öl71,26 -0,3%Gold5.156 -1,4%
Aktien Schweiz fester - SMI erstmals über 14.000 Punkten

24.02.26 17:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
50,14 CHF 0,99 CHF 2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geberit AG (N)
654,20 CHF 8,80 CHF 1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Givaudan AG
3.115,00 CHF 61,00 CHF 2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
74,30 CHF 0,82 CHF 1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
82,94 CHF 1,54 CHF 1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
129,60 CHF 1,62 CHF 1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OC Oerlikon Corporation AG
4,44 CHF 0,63 CHF 16,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
852,60 CHF 2,60 CHF 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PSP Swiss Property AG
163,80 CHF 5,50 CHF 3,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
374,00 CHF 3,60 CHF 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
158,20 CHF 2,25 CHF 1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Deutliche Kursgewinne haben am Dienstag den Handel am schweizerischen Aktienmarkt geprägt. Der SMI stieg im Verlauf erstmals über die Marke von 14.000 Punkten. Positive Impulse kamen aus den USA, wo die Kurse einen großen Teil ihrer Verluste vom Wochenauftakt wettmachten, nachdem der Index der Verbraucherstimmung stärker als erwartet gestiegen war. Händler berichteten auch von nachlassenden KI-Sorgen. Am Montag hatte in den USA eine Analystenstudie Befürchtungen genährt, dass die Künstliche Intelligenz (KI) zu gravierenden Verwerfungen führen und die bisherigen Geschäftsmodelle zahlreicher Unternehmen der verschiedensten Branchen bedrohen könnte.

Wer­bung

Der SMI gewann 0,9 Prozent auf 13.997 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 22,3 (Vortag: 20,6) Millionen Aktien.

Gefragt waren die drei Schwergewichte Nestle, Novartis und Roche. Ihre Kurse stiegen zwischen 1 und 1,9 Prozent. Die Aktien des als defensiv geltenden Duft- und Aromenherstellers Givaudan verbesserten sich um 2 Prozent.

Anleger griffen aber auch bei Konjunkturzyklikern beherzt zu. So gewannen Amrize, Sika, Geberit und Holcim zwischen 1,1 und 2 Prozent.

Wer­bung

Partners Group, die am Montag im Zuge der KI-Sorgen eingebrochen waren, erholten sich um 0,3 Prozent.

Unter den Nebenwerten kletterten PSP Swiss Property nach Vorlage von Geschäftszahlen um 3,5 Prozent. Die Aktie von OC Oerlikon reagierte mit einem Kurssprung von 16,7 Prozent auf die Zahlen des Industriekonzerns.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2026 11:38 ET (16:38 GMT)

